Covid, incidenza e ricoveri: l’andamento settimanale

Quasi raddoppiato il numero dei casi positivi nel giro di una settimana, stando all'ultimo report della cabina di regia. In crescita i ricoveri in area medica e terapia intensiva

ANCONA – Incidenza dei nuovi casi positivi al Covid in crescita nell’ultima settimana nelle Marche, così come i ricoveri nelle terapie intensive.

In base all’ultimo report della cabina di regia, nella settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio il tasso di incidenza schizza a quota 784,9 casi su 100mila abitanti, un valore ben più alto di quello registrato la settimana precedente quando si attestava a 487 casi su 100mila abitanti (periodo di riferimento 24-30 dicembre 2021). Nella giornata di ieri – 7 gennaio – il tasso di incidenza ha preso a scendere per la prima volta dal 28 dicembre.

Boom per quanto riguarda il numero dei nuovi positivi rilevati: se nella settimana dal 20 al 26 dicembre) erano 4.687, dal 27 dicembre al 2 gennaio sono saliti a 8.923, segnando quasi un raddoppio.

Sul fronte dei ricoveri si registra una crescita corrispondente alla fase espansiva della pandemia, traghettata anche dalla variante Omicron, che ormai ha sorpassato per numero di casi la Delta. La percentuale di ricoverati affetti dal virus in area medica passa dal 22,1% del 30 dicembre al 24,1% del 5 gennaio, con un incremento di 2 punti percentuali.

Ma a segnare l’incremento maggiore sono i ricoveri in terapia intensiva, che salgono dal 20,6% del 30 dicembre al 23,9% del 5 gennaio, con una crescita di oltre 3 punti percentuale. La regione resta in zona gialla, fascia di rischio in cui si trova dal 20 dicembre scorso, non avendo oltrepassato la soglia del 30% in terapia intensiva.

Da oggi – 8 gennaio – hanno preso avvio gli Open Day vaccinali organizzati dalla Regione per accelerare su prime, seconde e terze dosi, anche in considerazione dell’obbligo vaccinale introdotto per gli over 50 e per l’estensione del Super Green pass al mondo del lavoro (over 50) e per nuove attività.

Da lunedì partono le prenotazioni per le dosi booster dei ragazzi dagli 11 ai 15 anni: le somministrazioni inizieranno il giorno successivo (11 gennaio). Una campagna che coinvolgerà complessivamente 54.928 ragazzi.