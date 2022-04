Il Covid nelle Marche: incidenza in flessione dell’11,8%, ricoveri in crescita

Nelle Marche la pandemia registra numeri in calo per quanto riguarda le nuove infezioni. Negli ospedali però il trend è opposto e i ricoveri crescono sia nei reparti intensivi che nell'area medica

ANCONA – Nelle Marche si registra una flessione dell’11.8% dei casi positivi al Covid rispetto a sette giorni fa (questa settimana sono 15.398, la scorsa settimana erano 17.462). Sul fronte dei ricoveri invece il trend è opposto e si registra un lieve incremento sia nei reparti intensivi che in quelli di area medica.

Questo il quadro della pandemia nella giornata in cui è scomparso il sistema a colori per la classificazione delle Regioni nelle fasce di rischio e in cui per recarsi al lavoro (tranne che per i sanitari) basta il Green pass base (che si ottiene con esito negativo di un tampone Covid).

Nelle scorse settimane la curva epidemiologica aveva ripreso a crescere per poi arrivare una settimana fa alla fase di plateau e al successivo calo che sta proseguendo anche in questi giorni. I ricoveri negli ospedali però sono in crescita soprattutto nei reparti non intensivi, ma lievemente anche nelle terapie intensive.

Sul fronte delle ospedalizzazioni nei reparti di Terapia Intensiva della regione la percentuale di saturazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi al Covid è in lieve crescita e passa dal 4 al 5%. Nei reparti di Area Medica la percentuale di letti occupata dai pazienti Covid passa dal 22,4 al 23,2%.