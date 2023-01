Covid, migliora la situazione: meno ricoveri e meno positivi, ma 22 morti

Sono 3.850 i nuovi casi rilevati a fronte di 7.248 tamponi, 405 in meno rispetto alla settimana precedente. Negli ospedali sono complessivamente 165 i ricoverati 26 in meno della settimana scorsa

ANCONA – Migliora la situazione sul fronte pandemico nelle Marche, dove si registrano 405 casi in meno e 22 ricoveri in meno negli ospedali nell’ultima settimana. È quanto emerge dal report settimanale dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione.

Sono 3.850 i nuovi casi rilevati a fronte di 7.248 tamponi, 405 in meno rispetto alla settimana precedente quando ne erano stati rilevati 4.255. Il tasso di positività si attesta al 53,1%, rispetto al 55% di sette giorni fa.

In calo per la quinta settimana consecutiva l’incidenza che in sette giorni è passata da 282,91 a 255,98 casi su 100mila abitanti. Nell’ultima settimana si sono registrati però 22 decessi legati al Covid e il bilancio complessivo delle vittime dall’inizio della crisi sanitaria sale a 4.315.

I ricoverati negli ospedali sono complessivamente 165, con 26 persone in meno assistite nei nosocomi della regione, mentre nei Pronto Soccorso ci sono 17 persone, 10 in meno della settimana scorsa. Sei i ricoverati in Terapia Intensiva 3 in meno della settimana scorsa con l’occupazione dei posti letto che si attesta al 2,6%.

Nelle aree di semi intensiva resta 1 solo paziente, 1 in meno della settimana precedente. Nei reparti non intensivi sono ricoverate 158 persone, 22 in meno della settimana precedente.. L’occupazione dei posti letto in Area Medica si attesta al 17,8%.