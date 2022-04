Il Covid nelle Marche, incidenza in flessione del 10,2% e ricoveri giù

Migliora il quadro della situazione sul fronte della pandemia nelle Marche, dove i casi positivi sono in calo così come l'occupazione ospedaliera

ANCONA – Nelle Marche si registra un calo dell’incidenza e dei ricoveri ospedalieri correlati al Covid rispetto ad una settimana fa. La curva epidemiologica continua il suo trend in discesa. Per quanto riguarda l’incidenza dei casi positivi al virus, si registra una flessione da 1.025,57 a 936, 12 casi su 100mila abitanti. Rispetto alla scorsa settimana si registrano 1.549 casi in meno, con una flessione del 10.2%.

Sul fronte delle ospedalizzazioni nei reparti di Terapia Intensiva della regione la percentuale di saturazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi al Covid è in discesa e passa dal 5 al 3,5%. Nei reparti di Area Medica la percentuale di letti occupata dai pazienti Covid passa dal 23,2 al 21,9%.

Il dato ospedaliero marchigiano è inferiore a quello medio registrato nel paese per quanto riguarda la percentuale di occupazione nei reparti di terapia intensiva Marche 3,5% – Italia 5%), ma più elevati sul fronte dei reparti di area medica (Marche 21,9% – Italia 16%). Nei Pronto Soccorso delle Marche su 1.191 accessi (alla data del 6 aprile) i sospetti Covid sono 101, l’8,48%.

Comparando il quadro epidemiologico attuale con quello di un anno fa (alla data del 6 aprile 2021) emerge una situazione ben diversa, sia per quanto riguarda i contagi che l’occupazione ospedaliera.

Ad aprile 2021 le terapie intensive delle Marche mostravano un grado di saturazione del 57% contro l’attuale 3,5%, mentre in area medica del 56%. Per quanto riguarda invece i decessi sono dimezzati: il 6 aprile 2021 furono 16 (il più giovane un 61enne), mentre il 6 aprile 2022 se ne contano 8 (il più giovane è un 62enne).