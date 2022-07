Il Covid nelle Marche, volano incidenza e ricoveri nei reparti non intensivi

Rispetto all'anno scorso sono in crescita di 12 punti percentuali i ricoveri di pazienti Covid in area medica. Dalla scorsa settimana cresce l'incidenza dei contagi. Ecco la situazione

ANCONA – Decolla la pandemia nelle Marche. Schizza verso l’alto l’incidenza dei contagi, ma ad aumentare sono anche i ricoveri ospedalieri, mentre hanno fatto la loro ricomparsa le polmoniti da Sars-Cov-2. Secondo gli esperti è in corso una vera e propria ondata, che potrebbe avere il proprio picco entro fine luglio. Intanto dagli ospedali arrivano i primi campanelli di allarme, riflesso di quella crescita dell’incidenza dei casi positivi che continua a volare.

Negli ospedali la percentuale di posti letto occupata dai malati Covid è più alta rispetto all’anno scorso. Guardando al dato della saturazione nei reparti di terapia intensiva se alla data del 7 luglio del 2021 si attestava al 2%, quella attuale (7 luglio 2022) segna il 3%, stabile rispetto a sette giorni fa.

Peggiore la situazione nei reparti di area medica, dove se un anno fa c’era il 2% dei pazienti Covid ricoverati, adesso la quota dei degenti che hanno contratto l’infezione ammonta al 14% (12 punti percentuale in più). In questi reparti la percentuale di pazienti ricoverati per l’infezione è crescita di 4 punti percentuale (una settimana fa era al 10%). Tutta colpa delle nuove varianti (Omicron 4 e Omicron 5), ma forse anche ad uno stato di rilassatezza generale, legato all’allentamento delle misure di contenimento della pandemia e anche dal periodo estivo-vacanziero. L’incidenza, dicevamo, si è impennata e da 737,03 casi su 100mila abitanti di sette giorni fa, ha sfondato i 1.000 casi.

Il report della Fondazione Gimbe

A rilevare il peggioramento è la Fondazione Gimbe, che analizzando la settimana dal 29 giugno al 5 luglio segnala per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (981) un aumento del 59,2% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sopra media nazionale i posti letto in area medica (13,8%) occupati da pazienti covid, mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,5%). La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,3% (media Italia 7,1%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 6,5%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 11,4% (media Italia 11,4%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 6,1%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 31% (media Italia 44,2%).

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 10,2% (media Italia 21,1%). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 20,3% (media Italia 34,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,2% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. L’elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Ascoli Piceno 1.068 (+71,4% rispetto alla settimana precedente); Ancona 1.008 (+51,3%); Macerata 984 (+63,2%); Fermo 959 (+66,5% ); Pesaro Urbino 746 (+58,2%)