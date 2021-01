Marche gialle da oggi. Sulla crisi economica Acquaroli: «Invieremo documento per Conferenza delle Regioni»

ANCONA – «Ad oggi l’andamento della pandemia rispetto alla scorsa settimana è stabile, per questo cerchiamo di fare attenzione in tutto». È l’invito del governatore Francesco Acquaroli rivolto ai marchigiani con un post su Facebook. Le Marche sono nuovamente in zona gialla da oggi (primo febbraio) dopo due settimane in fascia arancione, una boccata di ossigeno per l’economia, specie per le attività costrette alla chiusura, come bar e ristoranti.

Nel suo messaggio il presidente della Regione Marche afferma «sono felice e grato che il Governo abbia ritenuto di accogliere il nostro accorato appello perché c’è bisogno di uno spiraglio di normalità», e poi ricorda che è trascorsa una settimana dalla riapertura delle scuole superiori dopo oltre due mesi di didattica a distanza.

Francesco Acquaroli

LEGGI ANCHE: Scuola e trasporti pubblici, il parere degli studenti

Infine annuncia «prepareremo un documento da inviare alla Conferenza delle Regioni, sentiremo le categorie» e rivolge un appello ai marchigiani dichiarando «se ci sono spunti utili da sottoporci, vi prego di inviarli al mio indirizzo mail». Già nei giorni scorsi il governatore aveva espresso preoccupazione per la crisi che sta affliggendo «molteplici settori ed attività economiche che stanno pagando un prezzo altissimo in questa pandemia».