Covid casi in calo, ma più decessi

Prosegue il trend in calo dei casi positivi e resta ancora moderato l'impatto del virus sulla rete ospedaliera marchigiana, ma il numero di decessi cresce rispetto alla scorsa settimana

ANCONA – Più decessi, ma casi positivi in calo. È il quadro che emerge dall’aggiornamento settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento del Covid-19 in Italia. Dal 12 al 18 ottobre nelle Marche sono stati individuati 588 casi positivi contro i 750 della settimana precedente (5 – 11 ottobre), ma i decessi sono in aumento: nell’ultima settimana sono state tre le vittime positive al virus, 1 la settimana precedente.

C’è da dire però che il numero dei tamponi registra un calo, passando da 1.890 della settimana 5 – 11 ottobre a 1.672 della settimana presa in esame (12 – 18 ottobre), per cui il calo dei positivi può dipendere anche da questo elemento. Anche il tasso di positività risente della stessa tendenza: scende da 39.7% a 35,2% (settimana 12 – 18 ottobre) confermandosi in ogni caso sopra la media italiana che si attesta a 13,8%.

L’impatto sulla rete ospedaliera resta ancora modesto. Guardando ai dati dell’Osservatorio Epidemiologico regionale sono 71 le persone assistite negli ospedali positive al virus: 68 nei reparti non intensivi, 3 nei pronto soccorso e 3 nelle terapie intensive.