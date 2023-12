Covid in aumento tra i bambini, i più colpiti sotto i 2 anni

ANCONA – Aumentano anche tra i bambini i casi di Covid-19. Il dato emerge dal pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona dove le positività rilevate registrano «una discreta crescita» in rapporto a quelle rilevate la settimana precedente. A fare il punto della situazione è la responsabile del pronto soccorso Elisabetta Fabiani.

«Nell’ultima settimana siamo passati da un caso ogni 7-10 giorni a circa 10 casi» spiega Fabiani, precisando che i più colpiti sono «i bambini sotto i due anni d’età». Intanto stanno arrivando anche i primi casi di influenza stagionale. «Per quanto riguarda l’influenza stagionale non c’è ancora stato il boom – prosegue – per ora è molto sottile» . I casi rilevati coinvolgono soprattutto i bambini in età scolare, quelli che frequentano le scuole dell’infanzia e le primarie (tra i 3 e gli 11 anni).

Situazione al momento tranquilla anche sul fronte del virus sinciziale che nel 2021 e nel 2022 aveva dato orgine a delle vere e proprie epidemie tra i bambini più piccoli. «Abbiamo avuto notizia dai reparti di qualche caso di virus sinciziale, ma si tratta per ora si casi isolati, non c’è una epidemia» spiega la responsabile del Ps.

L’epidemia di virus sinciziale invece non ha ancora fatto la sua comparsa, e le polmoniti che hanno dato origine all’allarme lanciato dall’Oms in Cina, per ora sono sporadiche. «Vediamo qualche caso di polmonite nei bambini – prosegue – soprattutto su base virale, ma che non necessitano di ricovero. Al momento la situazione è sotto controllo». Ad affollare il pronto soccorso, oltre ai traumi e alle forme respiratorie, ci sono anche quelle gastrointestinali alle quali si associano anche forme respiratorie e le infezioni da Streptococco che «hanno registrato un aumento».