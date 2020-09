Covid e astensionismo, Giacometti: «Misure di sicurezza più che idonee»

ANCONA – Domani si apre una delle elezioni più dense di incognite della storia d’Italia. La pandemia di coronavirus, che ha fatto slittare la chiamata alle urne per le regionali, inizialmente fissata fra maggio e giugno, aveva creato nei giorni scorsi alcune rinunce da parte di presidenti e scrutatori in diverse zone delle Marche, Ancona inclusa, problematiche che si sono andate ad aggiungere a quelle legate ad ogni tornata elettorale. Ma tutte le criticità sono state risolte conferma Michele Basilicata, dirigente del servizio elettorale della Prefettura di Ancona.

Rinunce che sono arrivate soprattutto nei seggi allestiti per consentire l’esercizio del diritto di voto ai malati covid, sia ricoverati, che in isolamento domiciliare. Ma la Prefettura ha risolto sostituendo le defezioni con personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, che hanno operato durante l’emergenza sanitaria e «grazie all’intervento dell’Asur» che ha fornito personale addestrato ad affrontare il covid e a formarne altro personale su questo fronte. Meno del 10% dei potenziali aventi diritto ha comunicato la volontà di presentarsi ai seggi, che nella provincia di Ancona sono un centinaio.

Ma la pandemia di coronavirus rischia di impattare anche sull’astensionismo, facendo lievitare il numero di coloro che preferiscono non esercitare il diritto di voto. Se solitamente quasi un 30% di marchigiani non si reca alle urne, in questa tornata la quota potrebbe crescere ulteriormente. «Credo che se dovessimo rinunciare al nostro diritto di voto a causa della paura di contrarre l’infezione da coronavirus allora stiamo veramente esagerando». Il primario della Clinica di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona, Andrea Giacometti rassicura. «Ci comporteremmo allo stesso modo se ad impedirci di votare fosse un gruppo politico ostile? Non saremmo spinti a lottare per far valere i nostri diritti?» si interroga il primario, aggiungendo «La paura ci fa rinunciare alla democrazia?».

Il professor Giacometti sottolinea: «Personalmente ogni giorno visito i miei pazienti ricoverati affetti da covid-19 e, pur ammettendo che un certo timore lo si possa avvertire (ma questo è normale), so benissimo che adottando le misure di sicurezza necessarie non avrò scuse se non andrò a visitare quelle persone». Il primario rivolgendosi a elettori e scrutatori, rassicura sul fatto che «sono state predisposte misure di sicurezza più che idonee per la situazione contingente. Voglio essere più preciso: se indosseremo la mascherina, se ci disinfetteremo le mani all’entrata e all’uscita dai seggi, se eviteremo gli assembramenti e manterremo le opportune distanze con gli altri, allora esercitare il proprio diritto di voto sarà molto meno rischioso che passeggiare in una via dove gran parte della gente se ne infischia della mascherina o la indossa tenendo fuori il naso».