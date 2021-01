Covid, Acquaroli: «Le Marche da domenica in zona gialla»

Lo ha annunciato poco fa su Facebook il presidente della Regione. L'ordinanza resterà in vigore fino al 7 febbraio

ANCONA – «Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che le Marche da domenica torneranno in zona gialla». L’annuncio con un post su Facebook, è del governatore Francesco Acquaroli che lo ha fatto comunicato pochi minuti fa. Dalla cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità è arrivata la buona notizia che da una boccata di ossigeno alle attività costrette alla chiusura in fascia arancione.

Le Marche erano finite in zona arancione due settimane fa. L’ordinanza che fa scattare la fascia di rischio moderata per la nostra regione sarà firmata in serata dal ministro della Salute Francesco Speranza e sarà valida dal 31 gennaio al 7 febbraio.