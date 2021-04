Covid, Acquaroli: «Marche prime nella classifica per somministrazione dei vaccini»

ANCONA – «Ho sentito un profondo senso di orgoglio e gratitudine nel vedere che la nostra Regione è prima nella classifica per somministrazione dei vaccini». Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un post sulla sua pagina Facebook fa sapere del primato della regione nella percentuale di dosi somministrate.

«Premettendo che la vaccinazione non deve essere una competizione tra Regioni, e che l’importante è l’efficienza e l’efficacia del servizio, mi ha però fatto molto piacere vedere le Marche in quella posizione – spiega – . Il mio grazie va all’Assessore, al Servizio salute, agli enti e alle aziende ospedaliere e a tutti gli operatori e ai volontari che instancabilmente stanno lavorando per mettere in sicurezza quanto prima la popolazione marchigiana».

Nelle Marche a ieri – 23 aprile – sono state somministrate 476.883 dosi di vaccino su 532.210 consegnate, un 89,60%: di queste 357.919 sono prime dosi e 118.964 richiami. Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose sono 107.162 e 59.424 hanno avuto anche la seconda.

66.005 le persone estremamente vulnerabili vaccinate, delle quali 7.828 anche con seconda dose, mentre 630 sono i disabili che hanno avuto la prima iniezione. Intanto procede anche la campagna vaccinale delle persone nella fascia d’età 70-79 anni e sono 63.078 quelle che hanno avuto la prima dose, mentre 15.745 sono gli over 65 che hanno avuto il siero (prima dose). Si avvia verso la conclusione la vaccinazione nelle strutture residenziali dove 6.741 ospiti hanno avuto la prima dose e 5.204 la seconda.