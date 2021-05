Covid, Acquaroli: «Raggiunte le 500mila prime dosi di vaccino somministrate». Primo giorno senza vittime da 7 mesi

ANCONA – Raggiunte le «500mila prime dosi somministrate» di vaccino contro il covid-19. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che rivolge «un ringraziamento a tutti quanti si stanno impegnando, con determinazione, alla riuscita di questa campagna che sta mostrando già i primi effetti positivi».

Il governatore precisa inoltre che per la prima volta dal 19 ottobre scorso quello odierno è il «primo giorno in cui la nostra regione non registra decessi per Covid». «Una bella notizia» come evidenzia il governatore, dal momento che negli ultimi sette mesi si erano sempre verificati dei decessi legati al virus.

Nelle Marche ad oggi sono complessivamente 2.996 le vittime del virus il 97,2% con patologie pregresse e età media intorno agli 82 anni, 1.83 maschi e 1.313 femmine. Il maggior numero di decessi si è verificato tra le province di Pesaro Urbino (975) e Ancona (959).

Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche

Il punto sulla vaccinazione

Guardando alle categorie vaccinate nelle Marche, fra gli Operatori sanitari e sociosanitari sono 42.407 le prime dosi e 38.841 i richiami, tra il personale non sanitario (OSS, personale di supporto negli ospedali e altri) 19.202 prime dosi e 12.281 seconde.

Per quanto concerne gli ospiti delle Strutture residenziali sono 6.972 le prime dosi e 5.602 le seconde, i cittadini over 80 che hanno ricevuto la prima dose sono 110.269 e 78.754 i richiami, il personale scolastico e universitario vaccinato con prima inoculazione ammonta a quota 30.884 e 11.434 con richiamo, mentre forze dell’ordine – pubblica sicurezza in 10.487 hanno avuto la prima dose del siero e 1.005 il richiamo.

Sul fronte delle persone estremamente vulnerabili – disabili sono 80.795 le prime iniezioni e 58.985 i richiami, i caregiver e conviventi dei disabili e degli estremamente vulnerabili vaccinati con prima dose sono 20.609 e 5.309 hanno avuto anche la seconda. Nella fascia d’età 70-79 anni in 107.039 hanno ricevuto la prima inoculazione del siero e in 29.341 anche la seconda, mentre nella 60-69 anni sono 57.711 le prime dosi e 8.883 le seconde, infine nel resto della popolazione 16-59 anni sono 1.854 le prime iniezioni e 737 le seconde.