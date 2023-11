Ancona, corso Garibaldi al restyling anche in vista delle festività natalizie

ANCONA – Corso Garibaldi si rifà il trucco con un’operazione di restyling indispensabile in alcuni tratti di pavimentazione, anche in vista delle festività natalizie. Sono infatti cominciati lungo il corso principale anconetano alcuni lavori di manutenzione ordinaria che riguarda la pavimentazione pedonale di corso Garibaldi, ma anche di piazza Roma. L’intervento interessa tratti vari per un totale di 125 metri quadrati sui complessivi 1000 metri quadrati che, lungo il corso e nella piazza, sono stati danneggiati nel tempo dalle intemperie, dall’usura e dalla sporcizia. La pedonalizzazione di corso Garibaldi risale, infatti, al 2006. Le riparazioni cui sta provvedendo l’amministrazione comunale consistono nella sostituzione delle lastre di pietra che con il tempo si sono rovinate con nuove lastre della stessa tipologia, realizzate in pietra trachite euganea, pietra di origine vulcanica che proviene dai Colli Euganei, vicino a Padova.

La differenza di colore, che sarà evidente ai passanti, è dovuta al fatto che si tratta di lastre nuove, non ancora sottoposte agli agenti atmosferici, al rilascio della grafite presente negli pneumatici dei mezzi di vario tipo e volume che transitano quotidianamente nella principale via cittadina, da quelli destinati al carico e scarico ai mezzi delle forze dell’ordine, e alle diverse manifestazioni effettuate durante l’anno per le vie del centro cittadino. Nel giro di qualche mese, sostiene l’amministrazione comunale in una nota, le nuove lastre si scuriranno e la pavimentazione risulterà del tutto uniforme con quella precedente. L’intervento manutentivo si concluderà prima delle festività natalizie, il costo è pari a 48mila euro circa.