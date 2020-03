Coronavirus, al via triage separati al Salesi. Bambini e donne in aree covid diverse

Per ridurre al massimo il rischio di contagio, i pazienti pediatrici e le donne con febbre o in quarantena da mercoledì non entreranno più dall'ingresso ma verranno valutati in due aree distinte. Polenta: «Sforzo organizzativo importante»

