Coronavirus, 202 i positivi nelle Marche

ANCONA – Sono 202 i positivi al test per il Coronavirus nelle Marche. A comunicarlo il Gores, gruppo operativo regionale emergenze sanitarie. La Virologia di Torrette ha analizzato 796 tamponi fino a oggi.

Fondamentale per limitare la trasmissione del virus rispettare le raccomandazioni, quindi ridurre i contatti sociali, restare a casa se si hanno sintomi riconducibili al Coronavirus come tosse, febbre, raffreddore, starnutire e tossire all’interno del gomito, non toccarsi occhi, naso e bocca, non darsi la mano nei contatti sociali, evitare gli abbracci e lavarsi spesso le mani. Nonostante non sia semplice cambiare le nostre abitudini, il gioco vale la candela, dal momento che se tutti adottiamo queste misure si può riuscire ad abbassare la curva dei contagi evitando un danno alla popolazione più fragile, la più esposta alle complicanze del virus (anziani, persone con patologie come ad esempio cardiopatie, nefropatie, tumori).

E proprio per i pazienti oncologici a Torrette è stata sospesa l’attività ambulatoriale differibile come quella di follow-up, «con triage telefonico molto accurato facendo in modo che i pazienti entrino nel reparto solo dopo accurata valutazione ed eventualmente casi a rischio possano avere un’altra procedura di ingresso», spiega il primario della Clinica Oncologica Rossana Berardi. Bloccati i ricoveri ad eccezione di quelli per i pazienti che devono essere sottoposti a terapie salvavita e oncologiche ed è stato limitato l’afflusso dentro il reparto lasciando fuori dalle aree critiche i familiari. «A livello nazionale – spiega la professoressa Berardi – chi ha messo in atto tempestivamente queste disposizioni ora ne sta notando l’utilità». «Una polmonite da Coronavirus – conclude il primario – determina degli esiti e delle evolutività che sono molto più fatali e a rischio di vita degli altri».