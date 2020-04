Sorpresi in canoa, windsurf e sulla spiaggia: nove sanzioni e due denunce penali

Il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona ha controllato 107 persone per la verifica sul rispetto delle misure restrittive imposte per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus

ANCONA – Due persone denunciate penalmente e nove verbali amministrativi elevati. È l’esito dei controlli messi in campo dalla Guardia di Finanza di Ancona nell’ambito dell’attività di verifica sul rispetto delle misure imposte per prevenire la diffusione dei contagi da Coronavirus. Un monitoraggio capillare che vede impegnati i diversi reparti territoriali, incluso il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona che ha controllato 107 persone per verificare eventuali illeciti compiuti in mare effettuando 89 crociere operative compiute dalle vedette e guardacoste.

Le fiamme gialle

Le fiamme gialle, guidate dal Tenente Colonnello Rocco Nicola Savino, comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, hanno sanzionato 9 persone e denunciato penalmente altre due per non aver rispettato le misure di contenimento.

Le vedette delle fiamme gialle

Tre i casi emblematici emersi nel corso dei controlli condotti in mare, fra i quali quello di uomo che, nonostante il divieto di spostamento, aveva raggiunto in auto la baia di Portonovo per andare in windsurf. A coglierlo in flagrante è stata la vedetta V.918 che lo ha individuato mentre stava surfando senza preoccuparsi dei divieti. Ma non è stato l’unico, perché le fiamme gialle hanno sorpreso anche un altro uomo in canoa mentre si godeva i piaceri del mare al largo di Palombina.

L’uomo in canoa sorpreso dai militari della finanza

Durante le festività pasquali invece una vedetta dei militari ha sorpreso nell’area della riserva naturale della Sentina, a San Benedetto del Tronto, un uomo sulla battigia che alla vista dei finanziari ha provato a darsi alla fuga senza successo: è infatti stato fermato da una pattuglia giunta sul posto.