Coronavirus, primi due guariti nelle Marche. Ceriscioli: «Una buona notizia»

Si tratta di un 88enne di Pesaro che era ricoverato in Rianimazione e di una 55enne in isolamento domiciliare

ANCONA – Ci sono i primi due guariti da Coronavirus nelle Marche. Ad annunciarlo è il presidente regionale Luca Ceriscioli. «Una buona notizia» ha dichiarato il governatore. Si tratta di un anziano 88enne di Pesaro, uno dei primi casi positivi nelle Marche (accertato il 29 febbraio), che era ricoverato in Rianimazione e poi successivamente trasferito in un reparto dedicato ai malati Covid. Poi la dimissione. L’altro guarito è una donna di 55 anni anche lei di Pesaro, risultata positiva il 29 febbraio. Da quella data la donna era rimasta in isolamento nella sua abitazione.

Entrambi non avevano più sintomi e ai nuovi tamponi eseguiti a distanza di 24 ore ciascuno sono risultati negativi. A fissare il criterio della guarigione da Covid-19 sono le indicazioni nazionali impartite dal Ministero della Salute e dal Consiglio Superiore di Sanità. Nei giorni scorsi erano stati dimessi altri 45 pazienti positivi al Coronavirus.