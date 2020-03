Coronavirus, positivi un consigliere e un dirigente regionale

La Regione ha avviato già dalla notte scorsa la sanificazione di Palazzo Leopardi, Raffaello, Li Madou, Rossini e della sede del genio civile in via Palestro. Avviato lo smart working

ANCONA – Un consigliere regionale della Lega e un dirigente sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus, per questo già dalla notte scorsa è partita la sanificazione dei palazzi della Regione Marche. Ad essere sottoposti a trattamento sono Palazzo Leopardi (sede del Consiglio regionale), Raffaello, Li Madou, Rossini e della sede del genio civile in via Palestro.

Ma la Regione sta valutando anche di procedere alla sanificazione delle sedi decentrate come quella di Pesaro, Ascoli Piceno e dei centri per l’impiego. Il trattamento, partito la notte scorsa, si protrarrà negli orari notturni fino a domani. Intanto già da lunedì in via precauzionale la Regione aveva «dato mandato ad ogni dirigente di favorire al massimo lo smart working» (lavoro agile senza vincoli di luogo) spiega Fabio Sturani, capo di Gabinetto del presidente regionale. Il consigliere regionale e il dirigente sono in quarantena nelle loro abitazioni.