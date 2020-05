Coronavirus e plasma iperimmune, Giacometti: «Ad oggi i donatori sono più dei potenziali riceventi»

Mentre il Comitato Etico è riunito per dare il via libera alla sperimentazione, il calo dei contagi sta riducendo al lumicino i potenziali beneficiari della terapia. Facciamo il punto con il primario della Clinica di Malattie Infettive di Torrette

ANCONA – È riunito proprio in questi istanti il Comitato Etico che sta vagliando il protocollo per esprimere un parere definitivo circa la sperimentazione sull’impiego del plasma iperimmune nei pazienti colpiti dall’infezione da coronavirus.

Nei giorni scorsi l’iter era stato momentaneamente sospeso nell’attesa che fossero sistemati alcuni punti del protocollo fra i quali anche degli allegati. A bloccare il parere del Comitato Etico, la richiesta di avere maggiori dettagli sul consenso informato sia del donatore che del ricevente. In pratica il Comitato Etico aveva chiesto che nel protocollo di sperimentazione venissero maggiormente dettagliati gli aspetti legati alla comunicazione al paziente degli effetti collaterali della donazione, i criteri di inclusione e di esclusione, e le modalità di somministrazione della terapia. Una richiesta evasa già nel tardo pomeriggio di ieri.

Oggi nel corso dell’incontro il Comitato ha chiesto ulteriori chiarimenti, anche questi già evasi, per questo ora si attende il parere definitivo che dovrebbe dare il via libera alla sperimentazione. Ad essere interessati, secondo il protocollo stilato dalla Regione, saranno circa un centinaio di pazienti selezionati tra quelli in fase di sviluppo della viremia, cioè che non hanno ancora raggiunto lo stadio più grave della malattia.

Una terapia, quella con il plasma dei pazienti guariti dal coronavirus, nel quale sono presenti gli anticorpi, che ha già mostrato dei dati di efficacia, come spiega il professor Andrea Giacometti, primario della Clinica di Malattie Infettive che, insieme ai colleghi degli altri ospedali marchigiani, ha seguito fin dall’inizio l’iter del protocollo: «Un report dell’ospedale San Matteo di Pavia, dove il plasma iperimmune è stato sperimentato, ha mostrato una riduzione della mortalità dal 15 al 6%». Un dato che lascia ben sperare. Oltretutto come osserva il primario degli Ospedali Riuniti di Ancona, «anche nelle Marche la mortalità, che attualmente è del 14%, potrebbe essere abbattuta con l’impiego del plasma iperimmune al 6% come avvenuto a Pavia, ma se non facciamo presto il rischio è che la sperimentazione non serva più».

I pochi contagi e gli ospedali che si stanno lentamente svuotando dei casi gravi, stanno praticamente creando una situazione per la quale «i donatori sono più dei potenziali riceventi – spiega il primario -. Da giorni, alla Clinica di Malattie Infettive di Torrette non ricoveriamo più pazienti con polmoniti da coronsvirus, ma solo pazienti positivi al tampone e affetti da altre patologie, che quindi non possono essere accolti nelle degenze non covid».

«Diverse persone, guarite dall’infezione, si sono messe a disposizione per donare il loro plasma, ma la terapia – precisa il primario – va data nella prima fase dell’infezione, quella in cui il virus si moltiplica, negli stadi successivi non ha più senso».

Certo che il plasma donato potrà essere stoccato e messo a disposizione per essere impiegato nel caso di un nuovo colpo di coda dell’epidemia. Come osserva Giacometti «il virus circolerà ancora nei prossimi mesi, diventando endemico, intanto, per ora, se il Comitato Etico darà la sua approvazione, potrà essere sperimentato su quei pochi casi di contagio ancora rimasti».