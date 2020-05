Negozi e amici, ecco cosa si può fare da lunedì. Bora: «Al ristorante seduti a un metro di distanza»

ANCONA – 18 maggio e 3 giugno. Sono queste le due date cruciali che vedono il Paese imboccare finalmente la strada del ritorno verso la normalità. Una normalità, che inevitabilmente sarà molto diversa rispetto al passato, segnata com’è dall’epidemia di coronavirus, spartiacque fra un prima e un dopo. Intanto però da lunedì si riparte, ed è una bella iniezione di ottimismo. Ad alzare le saracinesche saranno negozi, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste, riprenderanno anche i mercati e le celebrazioni religiose in presenza dei fedeli. Si potrà andare al mare, in hotel e via libera agli incontri con gli amici, ma attenzione perché tutte queste attività sono consentite rispettando due principi cardine: distanziamento interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento. Inoltre le persone con febbre sopra i 37,5 gradi saranno ancora obbligate a rimanere a casa.

Ieri la Giunta regionale ha approvato i protocolli per la riapertura in sicurezza di bar, ristoranti, centri estetici, acconciatori e mercati. «E’ stato un grande lavoro di condivisione per dare un importante strumento di sostegno a imprese e lavoratori nel momento della ripresa» sottolinea l’assessora regionale al Commercio e alle Attività produttive, Manuela Bora. Due le novità importanti, «abbiamo deciso di stabilire, per i ristoranti, una distanza di un metro tra una seduta e l’altra e non più tra un tavolo e l’altro. E abbiamo anche definito la possibilità di vendere l’usato in bancarella. Tutto pensato e realizzato per garantire la massima sicurezza».

Ecco cosa si potrà e non si potrà fare dal 18 maggio

Se da un lato si potrà tornare a fare shopping nei negozi, a tagliarsi i capelli, a farsi la ceretta e a frequentare bar e ristoranti, da un lato è bene ricordare che resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, ma anche all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro. La novità più importante è che gli spostamenti non sono più soggetti a limitazioni sul territorio regionale e quindi non sarà più necessaria l’autocertificazione, che servirà solo per gli spostamenti fuori regione. Cessano anche le limitazioni sulle persone che si possono incontrare, non più solo congiunti, ma anche amici e senza limitazioni nel numero di persone che si possono incontrare, a patto ovviamente di evitare assembramenti. Inoltre si potrà dormire nelle seconde case e negli hotel, purché nella stessa regione di residenza. Il governo ha annunciato che se l’indice di contagio continuerà a scendere le misure potranno anche subire un ulteriore allentamento, ma in caso contrario, di un nuovo colpo di coda del virus, potranno essere adottati provvedimenti più restrittivi fra i quali anche zone rosse per confinare eventuali nuovi focolai.

Nei negozi, così come dal parrucchiere, dall’estetista, al mercato, in hotel, al ristorante e al bar è obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il metro di distanza, ma ai mercati e nei negozi di abbigliamento è obbligatorio anche l’uso dei guanti per maneggiare gli indumenti e gli accessi saranno contingentati così come per tutte le altre attività. Il personale delle parrucchierie e dei centri estetici avrà l’obbligo di indossare anche la visiera protettiva oltre alla mascherina e ai guanti quando i trattamenti richiedono che la distanza sia ravvicinata. All’ingresso dei centri commerciali e dei supermercati potrà essere misurata la febbre.

In spiaggia ogni ombrellone avrà un’area di 10 metri quadrati a disposizione, inoltre lettini, sdraio ed asciugamani vanno disinfettati. Tra un lettino e quello dell’ombrellone del vicino devono esserci due metri.

Dal 3 giugno invece, salvo contrordine dovuto ad una ripresa dei contagi, è via libera agli spostamenti tra regioni, anche se queste potranno emettere misure più restrittive sulla base dell’andamento dell’epidemia. Consentiti anche gli spostamenti all’estero.