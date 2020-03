Coronavirus, intesa con sanità privata: pronti 455 posti letto per i non Covid-19

L'accordo è stato raggiunto con l'Aiop (Associazione italiana ospedalità privata). Ad accedere alle strutture private, liberando spazi e risorse professionali, saranno solo i pazienti non Covid-19, stabilizzati ma non ancora pronti per essere dimessi

ANCONA – Altri 455 posti letto per i pazienti non affetti dal Coronavirus nella sanità privata. È quanto è riuscita ad ottenere la Regione Marche grazie all’intesa con l’Aiop, Associazione italiana ospedalità privata. Ad offrire la loro disponibilità sono state le case di cura private Villa Igea di Ancona e Villa Serena di Jesi, Villa dei Pini di Civitanova Marche, Villa Verde di Fermo, Villa Anna e Stella Maris di San Benedetto del Tronto, Villa San Marco di Ascoli Piceno.

Ad accedere alle strutture private, liberando in questo modo spazi e risorse professionali negli ospedali pubblici, saranno solo i pazienti che non hanno contratto il Covid-19 e che sono stabilizzati (stabilizzazione post-operatoria, pazienti internistici post-critici, lungodegenza), ma non ancora pronti per il essere dimessi e rientrare nelle loro case. L’accordo siglato ieri verrà ratificato nella riunione dell’esecutivo regionale che si terrà lunedì 16 marzo.