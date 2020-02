Coronavirus, due nuovi tamponi positivi nelle Marche

ANCONA – Due nuovi tamponi positivi al coronavirus nelle Marche. La conferma è arrivata dalla Regione poco fa. Salgono dunque a 3 i casi sul territorio regionale, tutti nel pesarese. Gli esiti dei due campioni analizzati oggi dalla Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona dovranno essere confermati dallo Spallanzani di Roma dove saranno inviati nella giornata di domani (27 febbraio).

«Abbiamo preso l’impegno di informarvi puntualmente perché riteniamo che conoscere le cose come stanno sia sempre la cosa migliore – ha detto il presidente regionale Luca Ceriscioli – ed è meglio poter valutare notizie vere, anche se non positive, piuttosto che angosciarsi con le fake news».

Il primo caso confermato dallo Spallanzani è un uomo sulla trentina che attualmente si trova in quarantena in Vallefoglia. L’altro è di Piandimeleto. Sul terzo caso ancora non ci sono informazioni, se non che è della provincia di Pesaro-Urbino.