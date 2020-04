Coronavirus, controlli della Polizia: uscite autostradali passate al setaccio

ANCONA – Controlli a tappeto della Polizia Stradale di Ancona per la verifica del rispetto delle misure restrittive imposte per limitare la diffusione del Coronavirus. Nel pomeriggio di ieri gli agenti hanno pattugliato il territorio nell’ambito di un servizio congiunto con le Polizie Municipali di Falconara e Chiaravalle nel quale hanno passato al setaccio auto e mentre i mezzi pesanti per verificare la legittimità degli spostamenti.

Otto le pattuglie del Compartimento Polizia Stradale delle Marche che hanno partecipato ai controlli, 6 della Sezione di Ancona, una pattuglia ciascuno per le Polizie Locali di Falconara e di Chiaravalle, insieme all’Ufficio Mobile della Polizia di Stato, sotto il coordinamento del Dirigente della Sezione, coadiuvato da un funzionario. Presente anche il Reparto Volo della Polizia di Stato che ha sorvolato le aree poste sotto controllo.

Gli agenti, nell’ambito dell’attività di controllo, hanno passato al setaccio l’area nei pressi del casello autostradale di Ancona Nord, allo svincolo con la Strada Statale 76, intercettando il traffico in uscita dall’autostrada e quello in circolazione sulla Statale. E non sono mancate le sanzioni ai “furbetti” che si sono spostati nonostante il divieto e senza circolare con validi motivi, lavoro o salute. L’attività di monitoraggio proseguirà anche nel weekend e in occasione del 1° maggio.