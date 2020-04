Coronavirus, controlli della Polizia su spostamenti e esercizi commerciali: 10 i sanzionati

ANCONA – Dieci persone multate, fra le quali anche il titolare di un negozio. È l’esito dei controlli messi in campo dalla Polizia di Stato della Questura di Ancona per verificare il rispetto delle misure restrittive imposte per limitare la diffusione dell’epidemia di Coronavirus.

Nelle ultime 24 ore gli agenti hanno sorvegliato i punti strategici di ingresso e di uscita dal capoluogo sanzionando 9 persone, 5 delle quali erano a bordo di auto. A far scattare la sanzione, il fatto che sono stati sorpresi dagli agenti a spostarsi senza stato di necessità, come previsto dal Decreto governativo.

Fra loro anche tre romeni che, ieri pomeriggio, sono stati fermati in via Bocconi mentre erano a bordo di un’auto, tutti insieme contemporaneamente, per andare a fare la spesa, quando la normativa prevede che non possano esserci più di due persone in un veicolo per osservare il rispetto delle distanze di sicurezza previste per limitare il contagio.

Sanzionato anche il titolare di un negozio di vicinato, ubicato nel centro cittadino, per aver violato l’ordinanza regionale: l’uomo è stato sorpreso dagli agenti delle Volanti mentre era ancora all’interno del negozio insieme ai due clienti, nonostante fossero le 21. I poliziotti dopo le contestazioni, hanno proceduto alla chiusura immediata dell’esercizio.