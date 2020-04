Coronavirus, anconetani campioni di solidarietà. Tante le donazioni alla Croce Gialla

ANCONA – Batte forte il cuore generoso degli anconetani che si stanno dimostrando dei veri campioni di solidarietà sostenendo la Croce Gialla di Ancona, impegnata in prima linea nell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus. Nonostante la curva dei contagi sia fortunatamente in discesa, imprenditori e cittadini continuano ad elargire donazioni verso l’associazione che ogni giorno è impegnata nei trasporti sanitari e nell’emergenza territoriale con il 118.

Servizi per i quali sono fondamentali i dispositivi di protezione individuale fra i quali le mascherine. E proprio nei giorni scorsi alla Croce Gialla di Ancona sono arrivate nuove donazioni: un cospicuo numero di mascherine Ffp2 è stato donato da Marco Cantelli della Avaya Italia con sede ad Ancona, multinazionale specializzata in sistemi di comunicazione, telefonia e call center. Altre sono state donate anche dall’Ottica Manna.

«In tanti ci hanno sostenuto in questo periodo, anche i cittadini con donazioni in certi casi cospicue e che ci sono di grande aiuto», commenta il presidente della Croce Gialla di Ancona, Alberto Caporalini.

Campioni di solidarietà e dal cuore grande i volontari dell’associazione. «Ringrazio i volontari – conclude il presidente – che hanno contribuito e che stanno contribuendo moltissimo alla gestione dell’emergenza».