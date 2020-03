Coronavirus, 2 nuovi guariti nelle Marche. Ceriscioli: «Una buona notizia»

Ad annunciarlo il Gores. Sale così complessivamente a 4 il numero delle persone guarite. I dimessi salgono 103, inclusi quelli che erano in isolamento domiciliare

ANCONA – In una giornata in cui il numero di contagi da Coronavirus segna il suo massimo dall’inizio dell’epidemia, toccando quota 268 nuovi casi, c’è almeno una buona notizia: ci sono 2 nuove persone guarite da Covid-19 che vanno ad aggiungersi agli altri due di ieri (un 88enne e una 55enne di Pesaro). I dimessi salgono a 103, inclusi quelli che erano in isolamento domiciliare.

A comunicarlo è il Gores, gruppo operativo regionale emergenze sanitarie. Il numero delle persone guarite sale così a 4. Ancora non sono stati forniti dati relativi al comune di residenza né all’età dei due guariti. «Una buona notizia» ha commentato il presidente regionale Luca Ceriscioli. Nella giornata di ieri si era toccato il numero più alto di decessi (30) che complessivamente erano arrivati a quota 183.

(Servizio in aggiornamento)