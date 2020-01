Maxi controlli della polizia, quattro i denunciati

ANCONA – Tre persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e una denunciata all’Autorità Amministrativa. È questo il bilancio dei maxi controlli eseguiti nelle ultime 48 ore ad Ancona dai poliziotti della Questura dorica che hanno pattugliato in maniera capillare i quartieri cittadini, con posti di blocco sia in centro che in zona Collemarino e Baraccola, e hanno passato al setaccio i locali della Stazione ferroviaria, del Piano San Lazzaro e del Porto.

Complessivamente sono state 187 le persone controllate, delle quali 32 pregiudicate. I veicoli passati al setaccio sono stati 142. Tra pattuglie delle Volanti, Unità Cinofile, Squadra Nautica, Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche e della Polizia Stradale di Ancona”, sono stati impegnati 56 agenti.

Durante le attività di pattugliamento del territorio intorno alle 17 di ieri (10 gennaio) gli agenti hanno sorpreso un 34enne ghanese che si aggirava con fare sospetto nella piazzetta della Coop di via Giordano Bruno. L’uomo, accompagnato in Questura dai poliziotti, è risultato essere gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio italiano disposto dal Questore di Ancona nel novembre scorso. Gli agenti lo hanno denunciato per inottemperanza all’espulsione e lo hanno accompagnato presso un Centro di Permanenza per Rimpatri.

Più tardi, poco dopo le 22, un giovane italiano è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Si tratta di un 22enne di Castelfidardo, fermato dagli agenti durante un posto di blocco in via Filonzi ad Ancona mentre era a bordo della sua auto. Durante il controllo del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto nel vano porta oggetti un coltello a serramanico. L’arma è stata sequestrata dagli agenti che hanno denunciato il ragazzo.

Intorno alle 23,30 gli agenti delle Volanti doriche hanno individuato un 57enne peruviano che completamente ubriaco suonava con insistenza il campanello di un condominio in via Tiziano per farsi aprire la porta dalla sua ex compagna. Accompagnato in Questura, è stato fotosegnalato e denunciato per molestia o disturbo alle persone. I poliziotti lo hanno anche sanzionato per ubriachezza.

Un 28enne anconetano è stato invece denunciato all’Autorità Amministrativa dopo essere fermato introno alle 21 dagli agenti della Polstrada di Ancona impegnati in un posto di blocco in via Marconi. L’uomo è stato trovato in possesso di un piccolo involucro contenente 3 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato dai poliziotti che hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida.

Nell’ambito dei 12 posti di blocco eseguiti i poliziotti hanno elevato 9 sanzioni per infrazioni al codice della strada che hanno riguardato il mancato rispetto dei passi carrabili, l’eccesso di velocità, la guida senza cinture di sicurezza e la mancata copertura assicurativa.

Gli agenti sono stati impegnati anche in 4 perquisizioni per la ricerca di armi e 3 perquisizioni per la ricerca di sostanze stupefacenti. Nove le persone controllate poi sottoposte a misure alternative alla detenzione, 16 quelle ristrette agli arresti domiciliari e 8 quelle sottoposte a sorveglianza speciale.