Controlli alto impatto nelle stazioni delle Marche, rinvenuta droga nascosta in una fioriera

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri – 23 febbraio – sei operatori della Polizia Ferroviaria di Fabriano sono stati impegnati nei controlli in stazione insieme a personale delle unità cinofile con Imperator un bellissimo pastore tedesco impegnato nell’attività antidroga, nell’ambito dei servizi ad “Alto Impatto” nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo

Nel corso dei servizi sono state 150 le persone controllate di cui 75 minori e 15 stranieri. Il cane Imperator durante i controlli grazie al suo fiuto ha rinvenuto, nascosti in una fioriera, 2 panetti di cellophane trasparente contenenti hashish per un totale di 200 grammi circa come successivamente accertato al Narcotest tramite il personale della Polizia Scientifica del Commissariato di Fabriano.

La sostanza probabilmente abbandonata da una persona accortasi dei controlli in corso da parte della Polizia Ferroviaria e dell’unità cinofila è stata sequestrata a carico di ignoti. Muniti di smartphone e metal detector gli operatori Polfer sono particolarmente impegnati nelle varie stazioni di competenza delle tre regioni allo scopo di prevenire e reprimere i reati in ambito ferroviario, in particolare, al contrasto dell’illegale presenza sul territorio naizonale di extracomunitari e di minori non accompagnati e alla prevenzione degli imbrattamenti con graffiti perpetrati in danno dei convogli lasciati in sosta negli scali.