Consiglio regionale, ok al Rendiconto dell’Assemblea Legislativa: 1milione per le strutture sanitarie

Previsti sostegni per il sociale e l'utilizzo di fondi come contributo straordinario a favore di enti gestori di strutture marchigiane residenziali sociosanitarie extra-ospedaliere, private e convenzionate

ANCONA – Via libera a maggioranza al Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2021. L’approvazione, che ha registrato l’astensione del Pd, è avvenuta nella seduta consiliare di oggi – 28 giugno. L’atto prevede anche sostegni per il sociale e l’utilizzo di fondi liberi dell’avanzo di amministrazione 2021 riversati al bilancio regionale con l’indicazione di utilizzare 1milione di euro come contributo straordinario a favore di enti gestori di strutture marchigiane residenziali sociosanitarie extra-ospedaliere, private e convenzionate.

L’obiettivo è quello di coprire i costi sostenuti dalle strutture a causa dell’emergenza pandemica. 200mila euro verranno invece utilizzati per avviare nuovi progetti destinati alla vita indipendente e per l’inclusione delle persone con disabilità.

Dino Latini

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini: «Siamo oltremodo soddisfatti di aver proseguito a garantire un percorso di contenimento della spesa sul versante della gestione amministrativa. Cosa che ci impegneremo a fare anche per il futuro. Abbiamo compiuto la scelta di una destinazione ad hoc di una quota parte degli avanzi liberi nella consapevolezza di quanto sostegno abbiano bisogno in questo momento alcune strutture del territorio regionale, ormai da due anni impegnate a fronteggiare gli innumerevoli problemi determinati dalla pandemia».

Il presidente dell’Assemblea Legislativa evidenzia che «altrettanta attenzione va indirizzata nei confronti di tutte quelle iniziative capaci di favorire una vita migliore per tante persone che ogni giorno devono affrontare innumerevoli ostacoli».

Il consigliere regionale Andrea Biancani

Il vice presidente del Consiglio regionale Andrea Biancani ha sottolineato le «economie significative», nonostante la gestione della programmazione 2021 sia stata fortemente condizionata dalla pandemia di Covid 19. Giudizio positivo del dem sulla destinazione degli avanzi liberi, anche se ha sottolineato la necessità di un monitoraggio attento per il futuro.

«Siamo fieri del segnale che l’intera Assemblea legislativa delle Marche, anche su nostro preciso impulso, sta dando a seguito dell’approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 – il commento del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – . Oltre 1 milione di euro che viene destinato per fini importanti e che testimonia vicinanza a categorie spesso dimenticate dal Governo centrale sotto molteplici punti di vista».

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

«Ci siamo sempre battuti in favore del sociale, degli ultimi e dei fragili affermano -. E i 200mila euro destinati dai fondi liberi dell’Avanzo di Amministrazione 2021 che saranno destinati quale contributo per il finanziamento per avviare nuovi progetti per la vita indipendente volti all’inclusione nella società delle persone con disabilità, lo dimostrano. Un progetto al quale teniamo in modo particolare. Un milione di euro, invece, sarà destinato quale contributo straordinario a favore degli enti gestori di strutture residenziali socio-sanitarie extra ospedaliere private e convenzionate della Regione finalizzato a concorrere alla copertura dei maggiori costi derivanti dalle necessità assistenziali ed organizzative correlate all’emergenza Covid-19».

«A differenza del Governo centrale che sembra continuare sulla linea del non pieno riconoscimento del surplus di spese sanitarie sostenute a causa della crisi sanitaria – osservano -, questo Consiglio regionale si dimostra attento e sensibile nei confronti di coloro che sono stati definiti “angeli”, per poi però essere rimasti solo con il titolo onorifico, ma senza un passo ulteriore adeguato. Il presidente Francesco Acquaroli, nell’ambito della conferenza Stato-Regioni, di concerto con gli altri Presidenti regionali, ha più volte ribadito come i fondi statali destinati alla Regioni per le spese sostenute in questi due anni di pandemia siano di molto inferiori rispetto a ciò che è stato rendicontato. Ci aspettiamo – concludono dal Gruppo consiliare regionale di FdI – che lo Stato mostri concretamente analoga sensibilità su questi fronti, come quella dimostrata oggi, con i fatti, dall’Assemblea legislativa delle Marche».