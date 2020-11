ANCONA – Ozono, idrossiclorochina e plasma iperimmune. Sono i tre protocolli terapeutici sui quali punterà la Regione Marche per il trattamento del covid-19.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale dedicata al Covid: «Abbiamo chiesto al Servizio Sanità di validare tre protocolli per le cure cliniche» ha dichiarato Saltamartini, precisando che la sperimentazione con il plasma iperimmune viene già eseguita in alcuni ospedali della regione, ma l’intenzione è di estenderla anche alle altre strutture ospedaliere, dal momento che la terapia attualmente viene eseguita agli Ospedali Riuniti di Ancona, agli Ospedali Marche Nord e all’ospedale di Fermo.

Obiettivo dell’assessore, è quello di garantire una uniformità delle cure sul territorio regionale: «Abbiamo chiesto che le quattro Aziende si uniformino con dei protocolli omogenei» spiega, sia sul fronte ospedaliero, sia domiciliare, anche «attraverso l’introduzione di nuove medicine come ad esempio la idrossiclorochina che è stata bandita dall’Aifa, ma che tuttavia evidenze scientifiche nuove, dimostrano, come è successo per il protocollo utilizzato per il presidente Trump, una loro utilità».

Per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali, che alcuni virologi definiscono come una terapia promettente, l’assessore ha chiarito di aver chiesto al momento l’attivazione dei tre protocolli «che si attuano a livello internazionale e li abbiamo sottoposti al Comitato Etico e al Servizio Sanità affinché i nostri scienziati, ricercatori e medici, che non sono secondi a nessuno», ma anzi «di grandissimo rispetto, cerchiamo di introdurre tutte quelle tecniche e quegli strumenti farmacologici innovativi».

Per quanto riguarda la sperimentazione dell’Ozono, Saltamartini, ha spiegato che verrà impiegato per la purificazione del sangue. Inoltre ha spiegato che ha chiesto di aumentare la banca del sangue per l’impiego del plasma iperimmune.