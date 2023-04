ANCONA – L’Ordine degli Infermieri di Ancona «plaude» al concorso per i medici dell’emergenza e “spinge” per la stabilizzazione degli infermieri. Nell’incontro organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona, l’assessore regionale alla Salute Filippo Saltamartini ha confermato l’impegno della giunta regionale per garantire il funzionamento dei servizi sanitari ed i livelli essenziali di assistenza.

Nel corso dell’emergenza Covid-19 «sono stati assunti a tempo determinato un numero importante di infermieri per far fronte all’emergenza (nel rispetto degli indirizzi normativi). Parallelamente l’evoluzione scientifica, tecnologica e delle procedure diagnostico-clinico-assistenziali richiede un numero di professionisti più elevato e con alti livelli di specializzazione – si legge nella nota – . Secondo l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona garantire l’adeguatezza della risposta assistenziale ai bisogni di salute della popolazione, nel rispetto dei vincoli economici in essere (spesa del personale pari a quella del 2004, con ulteriore sottrazione dell’1,4%), è impossibile».

L’Ordine degli Infermieri, per garantire il funzionamento dei servizi e valorizzare i professionisti che hanno già maturato importanti esperienze nelle strutture della nostra regione, «propone di esperire ogni utile tentativo per il mantenimento in servizio degli Infermieri assunti a tempo determinato, sia attraverso l’adeguamento degli organici nelle strutture a maggiore criticità (es. piastre chirurgiche), sia con eventuali mobilità intra-AST per le medesime motivazioni. Il concorso bandito dalla Regione Marche per la copertura di 46 posti di personale medico specializzato in Emergenza Urgenza rappresenta una decisione importante che garantirà servizi fondamentali alla popolazione di tutta la Regione Marche».

L’Ordine degli Infermieri «desidera ricordare che il sistema sanitario è – per definizione – interprofessionale; pertanto, è sempre necessario attenzionare tutte le risorse coinvolte nei vari processi diagnostico-curativi-assistenziali, al fine di favorire l’ottimale funzionamento degli “ingranaggi”. Relativamente alla valorizzazione e allo sviluppo dei percorsi di carriera degli Infermieri l’OPI Ancona ricorda che il Contratto in vigore dal 1 gennaio 2023 offre possibilità significativamente diverse rispetto ai precedenti contratti di lavoro. In occasione del Convegno OPI del 22 aprile l’Assessore Saltamartini – conclude la nota – ha dimostrato conoscenza dell’argomento ed ha espresso volontà ed attenzione allo sviluppo e alla regolamentazione delle questioni poste attraverso gli indirizzi alle Aziende per la stesura degli Atti Aziendali, per una uniformità su tutto il territorio».