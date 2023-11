Ancona, il Comune scende in campo a sostegno delle donne: tutte le iniziative per il 25 novembre

ANCONA – Tante le iniziative promosse dal Comune di Ancona in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne che sono state presentate stamattina a Palazzo. Il 25 novembre prossimo, infatti, costituirà un momento di riflessione sul fenomeno della violenza sulle donne e del femminicidio.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere il Comune di Ancona organizza una serie di iniziative volte ad informare, sensibilizzare e approfondire diversi aspetti del tema, in collaborazione con la Regione Marche, la rete territoriale dei servizi e le realtà giovanili, con la partecipazione di due esperte di violenza psicologica. Le iniziative – presentate stamane dall’assessore Orlanda Latini e dall’assessore Manuela Caucci – sono rivolte alla cittadinanza e a titolo gratuito.

Ad aprire il cartellone degli appuntamenti – lo ha ricordato stamattina l’assessore Latini che ha illustrato il senso della giornata e i contenuti delle iniziative – è stata l’inaugurazione, l’8 novembre scorso, di una panchina rossa in piazza Cavour, in adesione al progetto Panchine Rosse degli Stati Generali delle Donne, per ricordare, sensibilizzare e contrastare la violenza sulle donne. La cerimonia è stata preceduta dalla fiaccolata contro la violenza di genere organizzata con cadenza mensile ogni giorno 8 del mese, dall’associazione Terza Via.

Il 21 novembre sarà firmato in prefettura un protocollo operativo della rete antiviolenza – ha aggiunto l’assessore Latini –, della quale il Comune è parte da lungo tempo, al fine di rendere sempre più efficaci e efficienti gli interventi di tutela e presa in carico. L’amministrazione ha anche messo a disposizione lo spazio esterno del Teatro delle Muse alla testata giornalistica del Tg Marche che il 25 novembre trasmetterà buona parte dell’edizione delle ore 14 da una panchina rossa acquisita dalla Rai e posizionata in quel contesto di grande visibilità, in linea e in contemporanea con tutte le altre sedi Rai regionali. Per la cittadinanza l’appuntamento successivo sarà venerdì 22 novembre alle ore 9 all’auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana, con un evento rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado dal titolo “Questo non è amore“, organizzato in collaborazione con la commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, la questura di Ancona e l’ufficio scolastico regionale delle Marche.

La giornata clou, naturalmente, sarà quella di sabato 25 novembre, giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, nella quale, in collaborazione con le associazioni del terzo settore, l’amministrazione comunale ha organizzato a partire dalle ore 18,30 in piazza del Plebiscito, spazio-salotto cittadino frequentato da giovani e universitari, “L’amore non fa male” un incontro multidimensionale, tra talk-show, musica, proiezione di video, flash-mob, illustrazioni e altre iniziative artistiche, per aprire un dialogo e riflettere insieme sul tema della violenza sulle donne. Nel pomeriggio del 25, a cura dell’associazione Azzurro Donne, verrà inaugurata un’altra panchina rossa, stavolta in piazza Ugo Bassi. Sempre sabato 25 novembre, inoltre, la Fontana del Calamo verrà illuminata di arancione, colore simbolo adottato dall’Oms in ricordo della giornata. Venerdì 1 dicembre sarà la volta di un incontro pubblico organizzato dall’assessorato alle pari opportunità sul tema “Violenza psicologica: l’abuso nascosto e il dramma delle donne. Gli strumenti per salvarsi” che vedrà la presenza di due relatrici d’eccezione: Roberta Bruzzone, rinomata psicologa forense e criminologa, da anni titolare di indagini e ospite di trasmissioni per una analisi dei delitti più efferati, e l’avvocato penalista Luana Sciamanna, presidente della associazione Crisalide-Donne per le Donne onlus, ideatrice della proposta di legge sul reato di violenza psicologica/lesioni psichiche presentato in Campidoglio il 3 novembre scorso.