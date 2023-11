Ancona, il Comune avvia il proprio canale WhatsApp per dialogare coi cittadini

ANCONA – Anche il Comune chatta con WhatsApp, e lo fa con i cittadini, ora con un proprio canale. L’amministrazione comunale, infatti, rinnova la propria comunicazione WhatsApp con l’introduzione del canale, attivando la nuova funzionalità del sistema di messaggistica di Meta che permette di inviare istantaneamente e in modo più tempestivo le comunicazioni a un numero indefinito di utenti. Già attivo nella sua forma più tradizionale dal 2015 e best practice tra i Comuni italiani, oggi il servizio di WhatsApp del Comune di Ancona conta più di 13mila iscritti che ogni settimana ricevono eventi, scadenze, bandi, e altre notizie utili. Il servizio funziona già anche come un vero e proprio sportello virtuale e per questo è curato dall’ufficio comunicazione dell’ente. E’ stato inoltre attivo nelle situazioni di emergenza nel corso degli ultimi anni. Il cittadino può chiedere informazioni negli orari di sportello su eventi, modulistica, orientamento agli uffici, modalità di erogazione dei servizi comunali.

La possibilità di aprire il canale, appena avviata dalla piattaforma, è stata colta dall’amministrazione comunale per ampliare e potenziare il servizio di WhatsApp nelle modalità di invio, che saranno più frequenti e immediate e consentiranno di raggiungere una platea di utenti ancora più ampia, su notizie di pubblica utilità, emergenze, eventi, modifiche alla viabilità, concorsi e altro. Le modalità di accesso saranno più agili anche per i cittadini: non sarà più necessario iscriversi attraverso un numero di telefono, ma basterà utilizzare il link https://bit.ly/WhatsApp_Comune_di_Ancona, o fotografare il Qr code che sarà incluso nei manifesti della città e seguire le indicazioni per agganciarsi al canale. Lo stesso link sarà inoltre inviato a tutti coloro che sono già iscritti.

Per spiegare all’utenza il funzionamento del nuovo canale e le modifiche del servizio. A breve sarà a disposizione un tutorial sul sito istituzionale e sui canali social dell’ente, oltre che in un manifesto affisso in città dove sarà possibile inquadrare il Qr code che rimanda direttamente all’iscrizione. In una nota il Comune di Ancona, inoltre ricorda che, oltre al canale di informazioni di pubblica utilità, che sarà rinnovato come appena descritto, rimane attivo il secondo servizio WhatsApp del Comune, che opera in modalità di chat one to one e che consiste in un vero e proprio sportello virtuale al cittadino, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, per chiedere e ricevere informazioni su bandi, servizi, orari di apertura uffici ed eventi. Per iscriversi a questo secondo servizio occorre attivare il collegamento WhatsApp con il numero 3667695184.