Ancona, code infernali per il primo giorno di lavori sull’asse nord-sud

ANCONA – Primo giorno di lavori lungo l’asse nord-sud, ieri 19 ottobre, e primi disagi per gli automobilisti che dopo le ore 9, orario di chiusura del primo tratto interessato dagli interventi di manutenzione straordinaria programmati dal Comune di Ancona, ma anche nelle prime ore del pomeriggio hanno cominciato a incolonnarsi per chilometri e per ore sulla bretella che collega l’uscita di Ancona sud all’asse. Il primo tratto interessato dalla chiusura, infatti, è stato il doppio svincolo dalla bretella e dalla Statale 16 in direzione della città. Chi dunque proveniva da sud non poteva svoltare a destra verso l’asse ma doveva proseguire verso la Baraccola e il Pinocchio e l’imbuto che si crea alla fine della bretella in coincidenza con la rotatoria di fronte all’Obi, quella che permette la svolta in via Grandi, ha finito per creare una coda chilometrica che arrivava anche oltre il distributore di carburante, l’unico presente su quel tratto, proprio in direzione del centro città.

Code, disagi, ritardi, cartelli di deviazione non visti da molti automobilisti, insomma momenti difficili e di tensione per tante persone che cercavano di recarsi in auto al lavoro in mezzo a un traffico infernale. I lavori sull’asse, che prevedono l’eliminazione di tutto il verde infestante cresciuto durante anni di assenza di manutenzione, ma anche l’eliminazione di detriti, resti di incidenti stradali, pezzi di autovetture, copricerchioni e la pulizia delle caditoie ma anche il riempimento delle buche, dureranno circa tre mesi e terranno impegnata una sola corsia dell’asse nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 17. Ieri, giovedì, è stato, appunto, il primo giorno di lavori, una giornata test servita ai tecnici del Comune e alle ditte che operano l’intervento per prendere le misure con tutto quello che sarà fatto nei prossimi mesi, escluse le festività natalizie. Tante le proteste degli anconetani e di chi lavora in città sulla pagina Facebook Comune di Ancona-Informacittà, nonostante la stessa pagina avesse avvertito dei lavori da giorni con un video esplicativo e anche con un messaggio, comparso proprio ieri mattina.