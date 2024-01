Ancona, cocaina pura nascosta negli slip: Squadra Mobile arresta un 26enne

ANCONA – Un 26enne italiano (di origine albanese) è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona per spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore del 2023 al culmine di una attività investigativa che aveva preso avvio poche sttimane fam e che aveva visto i poliziotti impegnati in diversi pedinamenti. Il giovane è stato arrestato dagli agenti dell’Antidroga della Squadra Mobile di Ancona, guidata da Carlo Pinto, in flagranza di reato mentre stava facendo rifornimento di un grosso quantitativo di dorga per il Capodanno.

Il giovane, già arrestato nel 2017 per lo stesso reato, già da giorni aveva iniziato ad acquistare stupefacenti in vista dei festeggiamenti di fine anno, e quando i poliziotti lo hanno arrestato aveva appena acquistato mezzo etto di cocaina pura (sotto forma di cristallo solido). Il 26enne è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto dell’abitazione del 26enne un altro mezzo etto di cocaina, già suddivisa in ovuli, e quasi un chilo di hashish, confezionato in 8 panetti e mezzo. Lo stupefacente era nascosto in un armadio della camera da letto, in confezioni chiuse con nastro da pacchi.

Nell’appartamento sono stati rinvenuti anche 5.350 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e lo smercio delle droghe. Il materiale e lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il giovane è stato collocato in carcere a Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.