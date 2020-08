Civitas-Civici in volata per le Regionali delle Marche, Mattei: «Una squadra unita»

ANCONA – «Il 20 e 21 settembre non si tratta di una sfida politica tra una compagine e l’altra, si tratta di scegliere la continuità rispetto a questo sistema che ha portato le Marche al collasso oppure dare un’alternativa alla nostra regione che rimetta al centro gli interessi di tutti i marchigiani e non solo quelli di pochi». Sono le parole del candidato governatore del centrodestra Francesco Acquaroli ieri, domenica 30 agosto, a Porto Recanati per la presentazioni delle candidature in corsa per le regionali con Civitas-Civici per Acquaroli.

All’incontro, dove si è posto l’accento sull’espressione civica come tutela del territorio e delle sue eccellenze, c’erano anche i sindaci candidati per il rinnovo del consiglio regionale, fra i quali il primo cittadino di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, e il vice sindaco di Ascoli Piceno, Giovanni Silvestri, ma anche amministratori regionali, come l’ex assessore Paola Giorgi. A chiudere la serata, una serie di assaggi preparati dallo chef Lucio Pompili, che ha utilizzato i prodotti enogastronomici della tradizione marchigiana.

«Non è un caso se la nostra regione perde di competitività ed è colpita dallo spopolamento – ha detto Acquaroli nel suo intervento – Dipende dalla incapacità politica che c’è stata finora nel non aver saputo ascoltare e accompagnare la società nelle sfide quotidiane e in quelle straordinarie. Le infrastrutture mancano e sono arretrate, la ricostruzione post sisma dopo quattro anni non accenna a partire, la sanità è stata messa in ginocchio, siamo fanalino di coda per la spesa dei fondi europei. Un mix di elementi che se continuiamo così porterà le Marche al collasso».

Infine ha spiegato «non cercheremo di sostituire un sistema di potere con un altro, un egoismo con un altro. Noi se i cittadini lo vorranno, cercheremo di portare una visione inclusiva dei cittadini nelle istituzioni, di ascolto e di coinvolgimento delle categorie e delle imprese, di riportare la meritocrazia al centro della sanità e togliere gli interessi della politica, cercheremo di attuare un linguaggio che sia compatibile con le dimensioni delle nostre realtà, metteremo il territorio al centro delle scelte della politica. Non è una sfida che riguarda i candidati nè il candidato presidente. È una sfida che riguarda tutti noi e la capacità di determinare per le Marche il più grande cambiamento, che si fa dal giorno dopo le elezioni e tutti insieme».

Paolo Mattei, deus ex machina dei civici ha sottolineato la grande partecipazione di pubblico intervenuto alla presentazione, ed ha evidenziato che si tratta di una «squadra variegata, composta non solo da amministratori, ma anche da medici, imprenditori e persone del vivere civile» che hanno a cuore il loro territorio. Poi ha posto l’accento sulla coesione e l’unione fra i candidati, «valori andati ormai persi nei partiti».

I candidati

In corsa nel collegio di Ancona, ci sono Yasmin Al Diry professoressa e ex vice sindaco di Falconara, Corrado Canafoglia avvocato di Senigallia, Gianluca Castagnani, Cristina Castellani impiegata amministrativa, Maria Luisa Cerioni, Maurizio Grilli candidato sindaco per Montemarciano e dipendente del Ministero della difesa, Pierluca Milleti commercialista e vice sindaco di Poggio San Marcello, Melissa Simona Sciacca docente di Ancona e Alessandro Teodori imprenditore di Rosora.

Nel Maceratese, il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, Anna Maria Tittarelli, già vicesindaco, di Cingoli, Paola Giorgi, già assessore regionale, attrice di teatro, Flavio Zura ortopedico all’ospedale di Fermo, ex sindaco di Mogliano, Walter Antonelli chirurgo e Deborah Pantana avvocato di Macerata e consigliere comunale.

A Fermo, Marco Rotoni sindaco di Servigliano, Monia Monaldi imprenditrice, ingegnere di Altidona, Giovanna Paci architetto di Fermo e

Ubaldo Belletti imprenditore di Sant’Elpidio a Mare.

Ad Ascoli PIceno, Alberta Brandimarte architetto di Ascoli, Giovanni Silvestri vice sindaco di Ascoli Piceno, Stefano Babini funzionario del tribunale di Ascoli, Maria Luisa Fiori di Arquata del Tronto,

A Pesaro Urbino, Lucia Tarsi, candidata sindaco di Fano, Giacomo Rossi, di Apecchio, Lucio Pompili, chef di Cartoceto, Giorgio Cattò, di Fano

Betonica Tatiana, di Sassocorvaro, Giorgia Giacomuzzi, di Pesaro consulente marketing e manager e Daniela Fradelloni, di Pesaro.