Ancona, la ciclabile del Conero «sarà completata entro il prossimo aprile»

ANCONA – Si torna a parlare di ciclabile del Conero, stavolta in consiglio comunale e per lo stallo dei lavori di realizzazione della stessa. Il tracciato, infatti, è pronto ma la ditta appaltatrice in questo periodo ha sospeso i lavori, a causa degli aumenti dei costi dei materiali da utilizzare, ma anche a causa delle condizioni meteo. Secondo l’assessore Paolo Manarini i lavori dovrebbero riprendere nelle prossime settimane per permettere di consegnare la ciclabile completata entro la fine del mese di aprile.

Il tema è stato oggetto di un’interrogazione in consiglio comunale da parte del consigliere cinquestelle Andrea Vecchietti: «Per la pista ciclabile del Conero, già proclamata, nel 2018, come pronta per l’estate 2019, dopo varie false partenze, nel dicembre 2021 si annunciava la procedura negoziata per l’appalto del primo settore alla cifra di 691mila euro con tempi di esecuzione in sei mesi. A febbraio 2022 seguiva l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Edilinvest di Formia. Dopo dodici mesi, però, ancora non vediamo la fine dei lavori. Vediamo, invece, che la pista viene già utilizzata da ciclisti e camminatori, che eludendo le transenne di chiusura degli accessi, spostandole o rovesciandole, vi accedono da diversi punti, esponendo la ditta esecutrice e il Comune quale committente, a ipotetiche sanzioni o richieste di risarcimento in caso di incidenti, per violazione delle normative sulla sicurezza dei cantieri».

La ciclovia si starebbe già rovinando a causa delle intemperie dei mesi più freddi. Andrea Vecchietti, dunque ha chiesto qual è lo stato dei lavori, quando verranno ripresi e ultimati e chi pagherà il rifacimento delle opere che si starebbero deteriorando. «E’ vero che nel 2018 era stata preannunciata – ha risposto l’assessore Paolo Manarini –, ma erano necessarie delle procedure per gli espropri che hanno consentito appalto e aggiudicazione a febbraio 2022. Da quel momento l’appalto è ricaduto negli aggiornamenti dei prezzi decretati dal governo, quei decreti che vedevano riconoscere maggiori prezzi all’impresa, perché i prezzi erano ormai fuori mercato. Questo ha comportato la situazione di stallo, per l’acquisto dei materiali necessari. A novembre e dicembre vista la piovosità c’è stata una sospensione dei lavori, che dovrebbero riprendere al più presto, già dalla prossima settimana, per essere completati entro aprile 2023. Abbiamo avuto anche il finanziamento aggiuntivo dalla Regione Marche che ci consente di prolungare la pista ciclabile da Pietralacroce a Vallemiano, un beneficio ulteriore per tutti coloro che l’aspettano e per tutti i ciclisti che vorranno frequentarla. Per i danni che sono stati evidenziati, questi verranno sicuramente riparati dalla ditta che ha la responsabilità della custodia fino al momento del collaudo. Quanto alle recinzioni vandalizzate si richiama all’educazione da parte dei cittadini che non possono frequentarla, perché è ancora un cantiere».

Anche l’assessore Ida Simonella, con un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook, spiegava lo scorso mese di agosto: «Ricordo che il percorso non è ancora praticabile. E’ un cantiere e dunque non è accessibile», illustrando anche lo splendore dei sette chilometri di percorso che uniranno la città al parcheggio scambiatore di Portonovo.