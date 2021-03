A disporre la chiusura la polizia locale di Camerano perché il supermercato stava vendendo prodotti non consentiti dal Dpcm. Intanto la direzione ha raggiunto un accordo con i sindacati per la cassa integrazione e gli incentivi

ANCONA – Riaprirà solo nella giornata di domenica 14 marzo l’ipermercato Carrefour di Camerano. Questa mattina in seguito ad un controllo dei carabinieri e della polizia locale di Camerano, giunti nel punto vendita per le lunghe file accumulatesi per entrate nell’ipermercato dove è in atto una vendita promozionale, è emersa le vendita di generi non alimentari, non prevista in fascia rossa.

La polizia locale ha disposto la chiusura di due giorni per l’ipermercato che potrà riaprire i battenti solamente domenica mattina. La vendita promozionale promossa prima della chiusura dell’ipermercato che scatterà il 31 marzo, con gli sconti fino al 50% applicati sulla merce, ha attirato la clientela della zona che si è riversata in massa nell’ipermercato ubicato all’interno del Grotte Center, creando lunghe file.

Già nella giornata di ieri il punto vendita era rimasto serrato per lo sciopero dei lavoratori, per protestare contro la chiusura: i dipendenti si erano ritrovati in presidio con i sindacati davanti a Palazzo Leopardi, ad Ancona, per sensibilizzare la Regione sulla loro situazione. A rischio 89 posti di lavoro.

Intanto nella giornata di oggi i sindacati hanno raggiunto con la direzione dell’ipermercato un accordo per la cassa integrazione straordinaria, richiesta al Ministero fino a novembre, accompagnata da un sistema di incentivi economici che a partire da 63.500 euro si modulerà nell’importo a seconda della data di uscita che il lavoratore potrà opzionare volontariamente per tutto il periodo di durata dell’ammortizzatore.

Previsto anche un importo da erogare al termine della cassa nel caso «si rendesse necessario l’avvio della procedura di licenziamenti collettivi – si legge in una nota dei sindacati – . Confermata anche la disponibilità al trasferimento sugli altri siti con un intervento economico sulle

spese di affitto e di eventuale trasloco».

I sindacati Filcams Cgil, Fist Cisl e UilTucs Uil, hanno inserito nell’intesa una clausola che una volta eliminato il divieto di licenziamento, vincoli la direzione del gruppo francese a incontrarsi per rimodulare l’accordo».