Natale Sicuro, 170 persone controllate e 3 multate dai carabinieri

ANCONA – Un uomo multato per ubriachezza molesta e due ucraini per mancata autorizzazione al trasporto di merci. È il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Ancona durante le festività nell’ambito dell’operazione “Natale Sicuro”. Tredici le pattuglie in servizio che hanno permesso di identificare più di 170 persone e di controllare 47 veicoli.

Ed proprio nell’ambito di questi controlli che i militari del Nucleo Radiomobile hanno fermato un italiano di circa 40 anni in preda ai fumi dell’alcool. L’uomo intorno 2,30 vagava lungo via Flaminia non rendendosi conto che rischiava di essere investito dalle auto o di causare un incidente. I carabinieri lo hanno sanzionato per ubriachezza molesta.

Nella stessa serata i militari della sezione Radiomobile hanno fermato ed identificato due uomini ucraini nell’area antistante al porto di Ancona. I carabinieri dopo aver accertato che trasportavano a bordo di un grosso furgone generi alimentari e casalinghi senza la necessaria autorizzazione di trasporto per contro terzi, li hanno sanzionati. Per loro oltre alla multa di 4130 euro è scattato anche il sequestro del mezzo.

