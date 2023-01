Carabinieri forestali Marche, cambio al vertice. Roberto Nardi è il nuovo comandante regionale

ANCONA – Avvicendamento al vertice dei carabinieri forestali delle Marche. Il Generale di Brigata Gianpiero Andreatta, lascia l’incarico di comandante dei carabinieri forestali delle Marche per assumere l’incarico di comandante della Scuola forestale carabinieri con sede a Cittaducale (RI). Il cambio dopo poco più di 2 anni al vertice regionale dei forestali.

A raccogliere il testimone è il colonnello Roberto Nardi, già comandante dei carabinieri forestali di Ancona. Laureato in Scienze Agrarie, Nardi presta servizio dal 1989. Nel corso della sua carriera ha svolto numerosi incarichi di comando, sia nei reparti investigativi, come quello Ufficiale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Macerata, che nei reparti dedicati alla tutela della fauna e flora in via di estinzione, come il Nucleo Carabinieri Cites di Macerata.

Il già comandante dei carabinieri forestali delle Marche Gianpiero Andreatta A sinistra il colonnello Roberto Nardi e il generale Fabrizio Mari (immagine di repertorio)

Nell’ambito del settore delle aree protette è stato comandante del reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini dal 2012 al settembre 2018. Promosso al grado di colonnello, nell’anno 2018, da quella data ad oggi ha assunto l’incarico di comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona.