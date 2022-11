ANCONA – Si è aperto con un omaggio da parte di tutti i primari e dei coordinatori infermieristici al direttore generale Michele Caporossi, ai saluti dopo sette anni alla guida dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona (oggi Azienda ospedaliero universitaria delle Marche) il convegno ‘L’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche verso il futuro’ che si è svolto oggi, 22 novembre, nell’aula Totti a Torrette promosso dall’Azienda e dall’Università Politecnica delle Marche.

Presente il governatore Francesco Acquaroli, il presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche, Dino Latini, i vertici dell’Azienda (il direttore amministrativo Antonello Maraldo e il direttore sanitario Claudio Martini) e i primari. Un evento, che ha rappresentato l’occasione per tracciare un ponte tra passato e futuro, in cui il dg ha ripercorso le tappe salienti del suo mandato, durante il quale ha traghettato l’Azienda ospedaliera verso le vette dell’eccellenza nazionale, e che è conciso anche con l’apertura di 70 cantieri per la realizzazione del nuovo Salesi a Torrette.

«Il futuro deve riservare sempre cose buone – ha detto Michele Caporossi parlando con i giornalisti – dipende da noi, dipende da quanto ci mettiamo cuore e mente all’interno dei progetti che portiamo avanti. I progetti non marciano da soli, marciano sulle gambe delle persone. Il percorso che abbiamo fatto in questi anni è un percorso di individuare tante idee, farle diventare progetti, metterle in pratica: per lo più ci siamo riusciti. Io veramente sono soddisfatto di un cammino pieno di tante cose nuove, che sono agli occhi di tutti, perché questo oggi è un ospedale in grande movimento e con dei numeri in grande crescita».

Il dg ha sottolineato «i risultati di qualità che molti ci invidiano. Abbiamo risalito qualsiasi classifica nazionale fra gli ospedali universitari italiani», poi ha ricordato i 70 cantieri e gli oltre 110 milioni di investimento, rimarcando la concretizzazione della medicina di precisione. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli nel suo intervento, dopo aver salutato Caporossi con un abbraccio, lo ha ringraziato per la collaborazione durante la pandemia e sotto il suo mandato.

Secondo il governatore Acquaroli, «chi ha rivestito un ruolo importante non va mai in pensione» e resta «importante» anche «nella determinazione di scelte future». Il 30 novembre scade infatti il mandato del dg e dal primo dicembre, nell’attesa che venga designato il nuovo direttore generale, subentra temporaneamente il facente funzione più anziano, ovvero il direttore amministrativo Antonello Maraldo.

Caporossi e Gregori

Sia Caporossi che Gregori hanno tenuto a sottolineare la stretta collaborazione e «il rapporto positivo» tra l’Azienda ospedaliera e l’Università Politecnica delle Marche «che non è scontato perché in Italia non sempre esiste una convergenza né di interessi né di strategie e il fatto stesso che abbiamo cambiato nome in Azienda ospedaliero universitaria delle Marche fa capire qual è l’approccio».