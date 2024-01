Ancona, caos al Piano: zuffa tra due donne in Corso Carlo Alberto

ANCONA – Zuffa tra due donne al Piano, si prendono a male parole e poi volano schiaffi. Il fatto è accaduto poco fa, in Corso Carlo Alberto. Ad accapigliarsi, secondo quanto trapela dalle primissime indiscrezioni, sarebbero state due donne originarie del Bangladesh.

Immediata, da parte dei passanti e dei residenti, la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. Sul posto, dalla sala operativa, sono stati inviati i soccorsi, con le ambulanze del 118 fra le prime ad arrivare. Tra queste, pure un equipaggio della Croce Gialla di Ancona. Le ferite, una volta calmate, sono state condotte al pronto soccorso. Una all’ospedale regionale di Torrette, l’altra al pediatrico Salesi di via Corridoni. Le due indiane non verserebbero in gravi condizioni.