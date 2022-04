Ancona: cani per chiedere l’elemosina, la Lav scrive ai vigili urbani

ANCONA – L’articolo 11 del regolamento comunale vieta l’accattonaggio con gli animali al seguito eppure da giorni il centro di Ancona è pieno di senzatetto che lo fanno.

Ad accorgersi è stata la Lav, lega anti vivisezione, che ora chiede un intervento alla comandante dei vigili urbani. La referente Marche, Marisa Aquila, ha inviato una lettera al capo della polizia locale, Liliana Rovaldi. “Sabato 2 Aprile sono stata contattata da diverse persone – riporta il testo della lettera – che mi hanno segnalato la presenza sia lungo il corso Garibaldi (altezza Bar Giuliani e Galleria Dorica dove è stata scattata la foto in allegato mentre chi deteneva il cucciolo era in un bar) sia per il Viale della Vittoria di 6 persone che chiedevano l’elemosina accompagnate da cani, quasi tutti cuccioli alcuni persino dentro carrozzelle. Molto probabilmente facevano parte di un gruppo organizzato per questo tipo di accattonaggio (una donna sembra abbia detto che provenivano dalla Romania). Con la presente vengo a chiederLe di stimolare gli interventi dei vigili urbani affinchè venga rispettato l’art.11 del regolamento Comunale. È importante che, oltre a far rispettare il divieto di accattonaggio , venga appurata la provenienza degli animali e la regolarità di vaccini e la presenza di microchip”.