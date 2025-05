Ancona, Campionati nazionali universitari permanenti: quasi quattromila atleti partecipanti

ANCONA – Dal 24 maggio al primo giugno quasi quattromila atlete e atleti provenienti da tutta Italia parteciperanno ad Ancona ai Campionati Nazionali Universitari Primaverili. Il grande evento è stato presentato oggi (9 maggio) al Rettorato dell’università Politecnica delle Marche. Oltre 40 Cus, Centri universitari sportivi d’Italia, 25 discipline e 100 volontari saranno coinvolti per la 78esima edizione dei campionati. Diversi i campioni presenti, confermate per ora Elena Tangherlini (fioretto) e Serena Rossini (scherma).

L’evento

L’evento, che rappresenta il punto più alto della stagione sportiva universitaria, vedrà gli atleti pronti a sfidarsi in 16 discipline ufficiali scelte da Federcusi e 9 discipline opzionali scelte dal comitato organizzatore per conquistare i titoli nazionali. Saranno circa 450 le medaglie che verranno assegnate. Circa 100 studenti e studentesse Univpm che collaboreranno come volontari. Ancona, con le sue strutture e l’impegno delle istituzioni locali, si appresta a vivere un’esperienza di sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.

L’organizzazione

Il Cus Ancona, il Comune di Ancona e l’Università Politecnica delle Marche sono al lavoro per garantire la miglior accoglienza e l’ottimale svolgimento delle competizioni, all’insegna dello sport, dell’aggregazione e dello spirito universitario. Il tutto, sotto la direzione organizzativa di FederCusi, con il patrocinio del Coni, la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali coinvolte e il contributo di Anci Marche.

Le discipline

La manifestazione prenderà ufficialmente il via domenica 25 maggio con la Cerimonia di Apertura in piazza Pertini. Le discipline sono: Calcio a 11, Calcio a 5, Pallavolo Maschile e Femminile, e Pallacanestro Maschile, Atletica leggera, Judo, Karate, Lotta, Rugby a 7, Scherma, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro a Volo (Trap e Skeet), Padel, Beach Volley, Basket 3 vs 3, Scacchi, Gimkana Western, Monta tradizionale da Lavoro, Corsa su Strada, Arrampicata.

Gli impianti sportivi

Gli impianti sportivi coinvolti sono: il Pala Prometeo, Palasport Sabatini, Pala Scherma, Stadio N. Mandela, Impianti Univpm Cus Ancona a Posatora, Palestra Carlo Urbani, Campi sportivi Giuliani Torrette, Sorrentino Collemarino e Paolinelli, Palestra Pietralacroce, Campo Italico Conti, Tennis Club Pietralacroce, il Palasport Brasili a Collemarino, Centro Tav per il tiro a volo a Castelfidardo, il Bola Padel Next, la Spiaggia di Palombina, il Tabù Ranch di Osimo.

Gli interventi

Il rettore Gian Luca Gregori, rettore dell’università Politecnica delle Marche, facendo gli onori di casa ha detto: «Ospitare questa manifestazione nazionale è un grande risultato frutto di un lungo percorso compiuto grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e le diverse istituzioni partner. Lo sport e lo studio assieme alla socialità e alla condivisione di esperienze sono elementi positivi e arricchenti, fondamentali per il benessere della nostra competente studentesca da molti punti di vista». Chiara Biondi, assessore regionale, ha affermato: «I Campionati rappresentano un appuntamento di altissimo profilo per il nostro territorio e un’occasione straordinaria per valorizzare il connubio tra sport, cultura e formazione. Questa manifestazione offrirà l’opportunità di coniugare sport e cultura. Sostenere i giovani significa investire in una società più consapevole e coesa e iniziative come questa contribuiscono a formare cittadini attivi». L’assessore Marco Battino ha detto: «Dopo il successo dell’Erasmus generation meeting, siamo felici di ospitare un’altra manifestazione di altissimo profilo, che dimostra il grande lavoro quotidiano portato avanti con l’Univpm per trasformare Ancona in una città universitaria riconoscibile e riconosciuta a livello nazionale e internazionale. E’ un lavoro utile in primo luogo ai giovani ma anche all’intera città». Presenti anche Roberto Cambriani, delegato Federcusi Marche, David Francescangeli, presidente del Cus di Ancona, Francesca Badeschi dell’Anci Marche e Alessandra Andresciani dell’Univpm.

Il villaggio

In piazza Pertini sarà allestito un villaggio dei Campionati con uno spazio di circa 600 metri quadrati coperti e un auditorium con 60 posti a sedere e video wall, per ospitare convegni seminari e incontri a tema. Numerosi stand saranno utilizzati da istituzioni, federazioni sportive e associazioni del territorio per parlare di sport e giovani. Tra questi ci sarà anche un punto dove verranno raccontate le storie e le discipline degli studenti e studentesse che hanno la doppia carriera studente-atleta all’Università Politecnica delle Marche.

Gli eventi collaterali

Il villaggio ospiterà, inoltre, una serie di eventi collaterali, il cui palinsesto è in via di definizione. Viva Servizi fornirà gli erogatori dell’acqua e a tutti gli atleti verrà regalata una borraccia dell’evento. Tra questi, sono già stati fissati un’iniziativa con il Panathlon Ancona (28 maggio) che presenterà la scuola di specializzazione in Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico di Univpm, e il convegno per il decennale Pa Social “Giovani, sport e comunicazione: connessioni, valori e nuove sfide”, in programma per martedì 27 maggio, con Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social, Luca Marinelli, docente Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, Ilaria Colombo, commentatrice Discovery e Fgi e molti altri ospiti. Il Comune di Ancona allestirà inoltre un palcoscenico in piazza Pertini dove sono previste esibizioni musicali per accompagnare le serate dei campionati. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di chiusura in programma in piazza Pertini il 31 maggio. L’evento è realizzato in collaborazione con Anci Marche e sostenuto da Viva Servizi, Viva Energia, Casali Computers, Anconambiente e ha come partner eventi, tra glia altri, Pa Social, Panathlon Ancona.