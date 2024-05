Ancona, Camilla Ninivaggi si aggiudica il contest di Anci per la Fiera delle start-up

ANCONA – È il primo contest realizzato dall’Anci per promuovere l’imprenditoria giovanile con focus sulle ricadute sul territorio e lo ha vinto Camilla Ninivaggi, trentacinquenne di Ancona che s’è imposta con Start An sulle altre nove proposte, un paio giunte fuori tempo massimo, un nome dedicato che la professionista definisce «essenziale, concentrato, moderno e digital»: «Dovevamo creare un naming e un logo per la Fiera delle start-up e imprenditoria giovanile, che contemplasse una visione moderna, giovanile e digitale ad Ancona. Mi sono focalizzata soprattutto sul termine start-up – ha spiegato la visual designer – e da lì ho cercato di collegarlo ad Ancona e poi mi piaceva l’assonanza tra start up e start An». A livello nazionale l’Anci ha stanziato tre milioni di euro del Fondo politiche giovanili ai Comuni per l’imprenditoria giovanile e per l’attivazione di interventi di promozione e sostegno della stessa.

A livello locale il Comune di Ancona, che s’è aggiudicato 150mila euro, è l’ente capofila dell’ampio partenariato pubblico-privato del progetto Fiera delle startup e imprenditoria giovanili, coordinato dall’assessorato alle politiche giovanili, che ha l’obiettivo di divulgare e promuovere i contenuti e la cultura d’impresa e start-up, con particolare riferimento al pubblico giovane del territorio. Oltre al Comune di Ancona, il progetto è realizzato in partnership con le amministrazioni comunali di Maiolati Spontini e Sassoferrato. Si inizia la prossima settimana: la prima tappa del percorso di informazione per gli imprenditori del domani è in programma venerdì 31 maggio a Moie e verterà sull’impatto sociale del mondo del food con approfondimenti sul microcredito e crowdfunding. Il secondo incontro è previsto per venerdì 21 giugno al Conero Golf Club di Sirolo, dove saranno trattati temi relativi all’impatto delle nuove tecnologie sul settore nautico e turistico, anche in relazione all’aspetto ecologico. Da segnare in agenda, inoltre, le giornate del 13, 14 e 15 novembre: in questi tre giorni si terrà la Fiera delle start-up e dell’imprenditoria giovanile. Il meeting sarà itinerante, le cornici di questo momento di aggregazione saranno il Teatro delle Muse, la Loggia dei Mercanti e la Chiesa di Santa Maria della Piazza.

Stamattina, in occasione della conferenza stampa all’Anci Marche ad Ancona, è stato consegnato l’assegno da 500 euro a Camilla Ninivaggi. «Anci ha deciso di destinare un fondo a sostegno dell’imprenditoria giovanile, e sono stati scelti solo i comuni capoluogo di provincia che potevano aggregarsi con altre realtà – ha detto Francesca Bedeschi, direttore Anci Marche –. Il nostro interesse è creare rete. Non c’è solo il Comune di Ancona, ad aver vinto il bando, ma anche quelli di Pesaro e di Ascoli che non abbiamo invitato per questioni di campagna elettorale. Sono venti i progetti finanziati in tutta Italia, tre nella nostra regione: le Marche si sono difese molto bene». «Un primo bando che è un segnale importante e bello per le nostre città – ha aggiunto l’assessore comunale di Ancona Marco Battino –. La nostra proposta è stata avanzata con una serie di partner: rappresentiamo tutte le realtà cittadine che hanno a che vedere con imprese e giovani. Un progetto composto da una serie di step: da questo mese cominceremo con una serie di appuntamenti, a cominciare da Maiolati. Ci siamo impegnati a organizzare un minimo di cinque incontri sul territorio ed è arrivata anche la richiesta di collaborare da parte di altri otto comuni, tra cui Jesi e Monte San Vito e tanti altri e cercheremo di ampliare gli appuntamenti sul territorio».

È un inizio, come chiarisce ancora l’assessore Battino: «A metà estate ci sarà il focus con tutti i partner in cui verrà reso noto un concorso di idee che rispondano a esigenze specifiche dei Comuni interessati. Inviteremo i giovani del territorio per proporre idee innovative, sostenibili e che rispondano a queste esigenze. Un progetto ambizioso, l’idea è di partire con questi appuntamenti e di utilizzare gli spunti e l’esito del progetto per portare ad Ancona un appuntamento fisso dell’imprenditoria giovanile». Tanti i partner presenti: Francesca Pascucci, referente terza Missione per l’Università Politecnica delle Marche, che ha ricordato come l’imprenditorialità sia una «competenza chiave da formare nei ragazzi, per sfruttare opportunità, generare idee e creare valore», poi Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato, «un’occasione importante per un comune come il nostro, delle aree interne, per collaborare con il capoluogo ed essere messo in condizione di valorizzare l’imprenditoria giovanile», Tiziano Consoli per il Comune di Maiolati Spontini, Giorgio Moretti per Confindustria, Marco Pignocchi per Coldiretti, Raffaele Giorgetti per Cna, Michele Pizzichini per Confartigianato, Lorenzo Sardella per The Hive, Mauro Barchiesi per Confapi. Tra i partner anche l’associazione studentesca Jepa e AC75 Startup Accelerator.