Sanità Marche, Giovanni Guidi saluta l’Area Vasta 2. Pasqualucci va a Perugia

ANCONA – Torna nella sua Perugia Arturo Pasqualucci. Il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera Ospedali Riunti di Ancona è stato infatti nominato il 12 luglio, direttore sanitario dell’ospedale di Perugia dal neo direttore generale Giuseppe De Filippis. Pasqualucci era stato nominato direttore sanitario a Torrette il 22 giugno del 2020, quando assunse l’incarico dopo le dimissioni di Alfredo Cordoni, il ruolo però lo aveva ricoperto dal 1 agosto 2020.

Il successore di Pasqualucci, sarà scelto dal direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi. Pasqualucci resterà comunque fino a settembre, perché il nuovo incarico di direttore sanitario all’ospedale di Perugia lo assumerà il 5 settembre.

D sinistra Saltamartini, Berardi, Caporossi e Pasqualucci

Quella di Pasqualucci non è l’unica dimissione nella sanità marchigiana: pochi giorni fa ha salutato tutti Giovanni Guidi, direttore dell’Area Vasta due che si è dimesso dal suo incarico «per motivi personali». Domani 15 luglio sarà l’ultimo giorno di lavoro di Guidi che ha inviato una lettera ai dipendenti dell’Area Vasta due.

«Voglio ringraziale tutti voi che mi avete accolto ed accompagnato in questo triennio veramente difficile e complicato» si legge in un passaggio della comunicazione. «Le grandi capacità professionali, unite ad un profondo senso di appartenenza, ci hanno consentito di raggiungere risultati ragguardevoli sia in termini di qualità dei servizi offerti sia in termini economici».