Borgo accogliente: via al bando della Regione per la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico e le imprese

ANCONA – «Questo provvedimento rientra in una strategia più ampia fortemente perseguita dalla nostra amministrazione, per valorizzare e promuovere il patrimonio paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico e il rilancio economico dei nostri borghi». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli sul Programma regionale integrato degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi e centri storici delle Marche che prevede l’avvio del bando da 200mila euro “Borgo Accogliente” , rivolto ai comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che potranno partecipare in modalità singola o aggregata.

L’obiettivo del bando è quello di promuovere interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico e l’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio. «Parliamo di realtà preziose che hanno tutto il potenziale per favorire la crescita del territorio sia sulla costa che nell’entroterra e per creare un indotto – dice il governatore -. L’obiettivo del bando è quindi quello di supportare questi borghi e le amministrazioni comunali nella progettazione di interventi che presuppongono risorse e competenze che a volte i piccoli Comuni faticano a ricavare, con le dotazioni a loro disposizione e la mole di lavoro che devono affrontare ogni giorno».

Il Fondo di progettazione è stato istituito per garantire un’equa partecipazione degli enti locali. I borghi iscritti all’elenco previsto dalla Legge Regionale 29/2021, potranno avere a disposizione le risorse necessarie per la redazione del progetto idoneo a partecipare alla manifestazione di interesse. Le domande potranno essere presentate da oggi 28/11/2023 al 13/12/2023 esclusivamente tramite il seguente link:

https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13999

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi/p/1/q/borghi/t/-1?idb=7631