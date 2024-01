Bora, Pd: «No a finte campagne elettorali, saranno le primarie a stabilire candidato presidente per regionali»

Bora critica fortemente l'utilizzo delle Europee per la scelta del candidato presidente alle prossime regionali

ANCONA – «No a finte campagne elettorali, saranno le primarie a stabilire il candidato Presidente per le elezioni regionali». Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Manuela Bora in un comunicato stampa. Bora critica fortemente l’utilizzo delle Europee per la scelta del candidato presidente alle prossime regionali.

«Servono figure sul pezzo – dichiara – possiamo riprenderci il governo di questa splendida Regione, ma dobbiamo essere concentrati solo su questo. Sono oltretutto convinta che saranno le primarie a determinare la scelta del candidato, evitiamo quindi finte campagne elettorali che i nostri elettori non ci perdonerebbero».