Black Friday, è caccia all’affare. Confcommercio: «Cambiano le abitudini». Federconsumatori: «Monitorare prima i prezzi»

Anche nelle Marche il Black Friday è un appuntamento sempre più atteso nel quale molti approfittano per anticipare i regali di Natale. Il punto con Confcommercio e i consigli di Federconsumatori per non incorrere in abbagli

ANCONA – Moda e soprattutto elettronica. Sono questi i prodotti più gettonati del Black Friday. Un appuntamento molto atteso anche nelle Marche, quello del ‘Venerdì Nero’, non solo dai consumatori, che sperano di fare affari, ma anche dai commercianti che, alle prese con i rincari che pesano sul portafogli dei marchigiani e su bilanci delle attività, contano in un buon giro d’affari.

Cambiano le abitudini dei consumatori

Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche

«Il Black Friday ha portato ad un cambiamento nelle abitudini dei consumatori che spesso anticipano a questo appuntamento gli acquisti di Natale – osserva il direttore di Confcommercio Marche Centrali, Massimiliano Polacco – : se in passato eravamo abituati all’avvio del giro d’affari natalizio non prima di dicembre, adesso molti approfittano proprio del ‘Venerdì Nero’ per fare i regali. Mano a mano che i grandi marchi della distribuzione hanno lanciato il Black Friday, questo è diventato un appuntamento sempre più atteso ed ha portato al cambiamento nella dinamica degli acquisti che stiamo osservando negli ultimi anni».

Un cambiamento, spiega Polacco, che «anziché concentrare l’emozione del regalo tra l’8 e il 24 dicembre, lo anticipa a novembre, per poi puntare direttamente ai saldi per fare nuovi acquisti. Il commercio si adegua e anche i piccoli negozi cercano di proporre l’affare ai loro clienti». Attenzione però, perché ciò non si traduce necessariamente sempre in più acquisti, più spesso si tratta di una diversa tempistica. «Le disponibilità finanziarie delle famiglie sono sempre le stesse – osserva – e anzi a causa dei rincari si sono assottigliate. I commercianti, visti i costi energetici sperano di fare liquidità».

La spesa e gli articoli più gettonati

Black Friday ad Ancona

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, approfitterà del ‘Venerdì Nero’ per gli acquisti il 41% circa dei consumatori, con una spesa media a famiglia di circa 163,00 euro. La maggior parte di chi effettuerà acquisti (oltre il 62%) lo farà in vista delle festività natalizie, per comprare regali a prezzi scontati, soprattutto quelli più impegnativi.

Gli articoli di punta sono soprattutto quelli di elettronica (pc, tablet, smartphone, smartwatch, tv) e piccoli elettrodomestici, abbigliamento e calzature. Il Black Friday è stato esteso negli ultimi tempi al settore enogastronomico che sta riscuotendo successo. Seguono prodotti e servizi per la cura della persona come estetista, parrucchiere, mobili e accessori per la casa.

Gli sconti prendono avvio nella settimana del Black Friday (quest’anno cade il 25 novembre) e già in queste ore è possibile trovare offerte convenienti. Il lunedì successivo è la volta del Cyber Monday, la giornata dedicata agli sconti sui prodotti di elettronica.

I consigli di Federconsumatori

Se il Black Friday, lo abbiamo detto, è un appuntamento atteso per fare buoni affari, in alcuni casi può nell’euforia della promozione può succedere di rimanere abbagliati da sconti che sembrano più elevati del reale. «Bisogna monitorare i prezzi un po prima di fare gli acquisti – consiglia Serena Cesaro di Federconsumatori di Ancona – : si può guardare su internet il prezzo medio dell’articolo che interessa per capire se si sta facendo davvero un affare. Se nelle catene della grande distribuzione i prezzi sono imposti e quindi lo sconto è reale, in alcuni casi può capitare che il prezzo originale venga ‘gonfiato’ per far sembrare lo sconto più importante».