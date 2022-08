Ancona, bilancio di ferragosto: la polizia locale stacca cento sanzioni per irregolarità stradali

ANCONA – Dai meno originali divieti di sosta alla guida senza patente, o addirittura senza assicurazione. La task force sulla sicurezza ha prodotto un numero di verbali esorbitante se si considera l’arco delle 24 ore della giornata di ferragosto. E la polizia locale annuncia che il livello dei controlli sarà mantenuto ai massimi livelli almeno fino a metà settembre «per garantire una sicurezza stradale – afferma la comandante della polizia locale, Liliana Rovaldi – e soprattutto per fornire un’opera di prevenzione fondamentale a dissuadere dal commettere infrazioni».

Le infrazioni

Quasi un centinaio di sanzioni e un daino morto in via del Fornetto. È trascorso così il ferragosto della polizia locale di Ancona in servizio sulle strade del territorio per garantire, anche durante la giornata di festa, regolare circolazione e rispetto delle norme del codice della strada. Gli agenti della comandante Liliana Rovaldi, hanno elevato 14 sanzioni per sosta irregolare a Portonovo. Stessa infrazione rilevata nella zona di Palombina con 23 sanzioni per sosta sulle strisce pedonali e oltre la riga di margine continua, creando pericolo per la circolazione. «Sono il tipo di infrazioni che noi chiamiamo fisiologiche – spiega la comandante – perchè abbiamo notato che nonostante la nostra presenza assidua continuano ad essere reiterate». Nel pomeriggio un ulteriore verifica a Portonovo, ha portato alla luce altre 19 soste irregolari. E nonostante una viabilità tutto sommato fluida nelle vie della città, sono state elevate altre 42 sanzioni per diverse infrazioni al codice della strada. «Un uomo alla guida senza patente – specifica la comandante Rovaldi – un alto senza assicurazione. Veicoli in circolazione addirittura sprovvisti di revisione». Insomma gli agenti della polizia locale ne hanno viste di tutti i colori a ferragosto.

La sicurezza

Sebbene l’estate abbia ufficialmente superato il giro di boa, gli uomini della polizia locale ribadiscono di non poter abbassare la guardia. «Il rafforzamento dei controlli verrà mantenuto almeno fino alla seconda settimana di settembre – continua la comandante – poi dal 14 settembre, con la riapertura delle scuole, puntiamo ad graduale un ritorno alla normalità». Quindi attenzione massima anche nei prossimi giorni, vista anche un’affluenza turistica che si attesta ancora su buoni livelli di presenze. Quindi lente d’ingrandimento sulle località balneari di Portonovo e Palombina, ma soprattutto strade passate al setaccio in particolare nelle ore serali e notturne.